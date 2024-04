Wisła Kraków w ostatnich tygodniach nie spisuje się najlepiej. „Wiślacy” po ostatniej porażce z Motorem Lublin 1:3 spadli na siódme miejsce, przez co maleją ich szanse na powrót do Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Jakby tego było mało, kontuzji nabawił się kluczowy piłkarz. Wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy go na boisku przez najbliższe cztery tygodnie. Oznacza to, że może ominąć również finał Pucharu Polski.

Wisła Kraków: kluczowy piłkarz może nie zagrać w finale Pucharu Polski

Wisła Kraków nadal nie może być pewna czy na koniec sezonu zajmie miejsce dające im prawo do walki o grę w PKO BP Ekstraklasie. Bezpośredni awans jest niemalże niemożliwy, jednak cały czas liczą się w walce o baraże. ”Biała Gwiazda” zanotowała dwie porażki z rzędu w ostatnich ligowych zmaganiach, przez co ich sytuacja nie wygląda już tak kolorowo. Zespół spadł na siódme miejsce – to pierwsza lokata w tabeli, która nie gwarantuje choćby walki w barażach. Aktualna pozycja oddala ich od upragnionego celu – Ekstraklasy. To jednak nie koniec problemów Wisły.

Po wspomnianym wcześniej przegranym meczu 1:3 z Motorem Lublin, Joan „Goku” Roman skarżył się na ból palca u nogi. Jak wykazały badania, piłkarz złamał palec u lewej stopy, przez co wypadnie z gry na około cztery tygodnie. Strata 30-latka jest poważnym kłopotem. Nie pomoże on drużynie w najbliższym czasie nie tylko z powrotem wskoczyć na wyższe miejsce w tabeli, ale również bardzo wątpliwe jest, że uda mu się zagrać w finale Pucharu Polski przeciwko Pogoni Szczecin.

[Rᴀᴘᴏʀᴛ ᴍᴇᴅʏᴄᴢɴʏ] Po meczu #WISMOT badania przeszedł Goku, który narzekał na dolegliwości bólowe. Badania wykazały złamanie palca lewej stopy. Zawodnik przejdzie rehabilitację, która potrwa około 4 tygodnie. Wracaj szybko do zdrowia, czekamy na Ciebie! pic.twitter.com/Fj3wwLa3C4 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 8, 2024

Świetny sezon w wykonaniu Romana

Joan Roman trafił do Wisły Kraków na początku obecnego sezonu z Podbeskidzia. Jego transfer okazał się ”strzałem w dziesiątkę”. W 25 meczach w Fortunie 1 Lidze strzelił 11 goli i zaliczył trzy asysty. Równie dobrze spisuje się w Pucharze Polski. Ma na swoim koncie dwie asysty w spotkaniach ze Stalą Rzeszów oraz Widzewem Łódź i odgrywa kluczową rolę w zespole.

Roman to wychowanek Espanyolu i były członek akademii Manchesteru City. Polskiej publiczności po raz pierwszy przedstawił się w towarzyskim meczu FC Barcelony z Lechią Gdańsk w lecie 2013 roku. Po kilku latach trafił na chwilę do Śląska Wrocław, a od 2020 roku cały czas gra w piłkę w Polsce. W swoim CV w naszym kraju ma on poza Śląskiem oraz Wisłą jeszcze grę w Miedzi Legnica (dwukrotnie), a także Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Fot. PressFocus