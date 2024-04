Real Madryt – Manchester City 09.04 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.63 Real Madryt - Manchester City Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Real Madryt – Manchester City. Piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem na cały świecie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W środku tygodnia będziemy się delektować europejskimi pucharami, a wtorek i środa stoją pod znakiem Ligi Mistrzów, gdzie przebrnęliśmy przez 1/8 finału, a teraz rozpoczynamy ćwierćfinały. Tutaj już nie ma miękkiej gry, a na placu boju pozostały najlepsze kluby w Europie. We wtorek 9 kwietnia o godzinie 21:00 chyba większość kibiców będzie bacznie przyglądać się pojedynkowi na Santiago Bernabeu, bo tam wielki hit: Królewscy kontra Obywatele – starcie dwóch potęg! Jakiego meczu się spodziewam? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.

Jeszcze dobrze nie ochłonęliśmy po weekendzie związanym z meczami ligowymi, a tu już mamy europejskie puchary, a zaczynamy od Champions League i bardzo mocnego pojedynku w Anglii. Wtorek zapowiada się znakomicie pod względem piłkarskim!

Real Madryt – Manchester City – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na spotkanie tak wielkich firm nie są łatwe do analizy. Wielu ekspertów uważa, że taki powinien być finał Champions League. Trudno się nie zgodzić, że obie ekipy są światową, ścisłą czołówką, ale ktoś niestety będzie musiał się pożegnać z tymi rozgrywkami. Real Madryt kontynuuje swój marsz po mistrzostwo Hiszpanii, na przestrzeni tych 30. kolejek „Królewscy” tak naprawdę nie mieli głębszego kryzysu, a ich jedyna porażka w La Lidze miała miejsce 24 września ubiegłego roku w wielkich derbach Madrytu przeciwko Atletico (1:3). Poza tym zdarzały się tylko pojedyncze remisy, jak z Rayo Vallecano czy Valencią, ale i tak mają na swoim koncie aż 23 wygrane. Bilans bramkowy również najlepszy w całej stawce i nie mają sobie równych, już w tej chwili ich przewaga nad drugą w tabeli Barceloną wynosi osiem punktów. W ostatniej kolejce pokonali zawsze niewygodny Athletic Bilbao 2:0 po dwóch trafieniach Rodrygo, który jest w wysokiej dyspozycji. Real Madryt na Santiago Bernabeu po prostu wymiata i w samej lidze jako jedyni są niepokonani na własnym stadionie z bilansem (13-2-0). A jeśli myśli się o awansie do półfinału to trzeba przede wszystkim zaprezentować się bardzo dobrze u siebie. Fazę grupową LM przebrnęli błyskawicznie, bo odnieśli komplet zwycięstw wygrywając swoją grupę. Mierzyli się z Napoli, Bragą czy Unionem Berlin, więc to tak naprawdę była formalność, aby zająć pierwsze miejsce. W tych sześciu meczach stracili siedem bramek strzelając szesnaście, dlatego defensywa jednak jest do poprawy. Warto wspomnieć, że ten mecz dla „Królewskich” będzie też ważny z punktu widzenia ich szkoleniowca – Carlo Ancelottiego, bo zostanie pierwszym trenerem, który poprowadzi 200 meczów w Lidze Mistrzów. Włoch zdobywał Champions League najwięcej razy (4) i odniósł w tych rozgrywkach najwięcej zwycięstw (114). Gospodarze są stworzeni do wielkich meczy, chociaż pojedynek w 1/8 finału przeciwko RB Lipsk nie do końca przebiegł po ich myśli, ponieważ najpierw w Niemczech wygrali 1:0, a w rewanżu w Madrycie zakończyło się bramkowym remisem 1:1.

Manchester City to aktualny triumfator tych rozgrywek, gdzie w finale rok temu pokonali skromnie 1:0 Inter Mediolan i na pewno będą chcieli bronić tytułu. Zadanie jednak piekielnie trudne, bo nie oszukujmy się trafili najgorzej jak mogli. „The Citizens” ostatnie tygodnie kosztują wiele wysiłku, ponieważ w samej Premier League toczą bój z Arsenalem oraz Liverpoolem o mistrzostwo i na razie zajmują trzecie miejsce i muszą gonić swoich rywali. Marzec do najłatwiejszych nie należał, bo zaczęło się od wielkich derbów Manchesteru, gdzie wygrali z United 3:1, a potem pojechali na Anfield Road, aby zmierzyć się z Liverpoolem. Zakończyło się remisem 1:1, chociaż „The Reds” byli stroną przeważającą i powinni to spotkanie wygrać. Następnie kolejne starcie wagi ciężkiej, ale tym razem z Arsenalem i bezbramkowy remis na Etihad Stadium. W sobotę podopieczni Pepa Guardioli grali z Crystal Palace i rozpoczęli od falstartu tracąc bramkę, jednak ostatecznie wygrali 4:2. W fazie grupowej Ligi Mistrzów również odnieśli komplet zwycięstw, ale mając łatwiejszych rywali od Realu: Crvena zvezda, Young Boys oraz RB Lipsk. Potem w 1/8 finału mierzyli się z FC Kopenhagą, którą pokonali dwa razy po 3:1, więc na dobrą sprawę prawdziwy test dopiero przed nimi.

Obie ekipy od pierwszych minut zapewne będą się „badać”, ale gdy padnie pierwsza bramka, ofensywa ruszy na całego. Stawiam na over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.63 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Manchester City

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Real Madryt – Manchester City. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca, a mamy kilku pretendentów: po stronie gospodarzy przede wszystkim Vinicius Junior po kursie @3.05, jeśli jednak chodzi o gości to murowanym faworytem jest Erling Haaland – @2.33.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Stawką jest gra w półfinale Ligi Mistrzów, więc presja ogromna. Obie ekipy mają składy naszpikowane gwiazdami światowego formatu, więc będzie się działo. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Manchester City

Real ostatni raz przegrał 18. stycznia, a City 6. grudnia

Królewscy wygrali trzy ostatnie mecze ligowe

W ostatnich dwóch meczach z udziałem Obywateli padł BTTS

Przewidywane składy Real Madryt – Manchester City

Real Madryt : Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus

Fot. PressFocus