Juventus o krok od pozyskania piłkarza ligowego rywala

Juventus w obecnym sezonie Serie A długo był w walce z Interem Mediolan, lecz wielu zwraca uwagę na fakt, że tej kadrze brakuje doświadczenia. „Stara Dama” już działa, aby naprawić ten błąd. Matteo Moretto i Fabrizio Romano zgodnie potwierdzają – negocjacje Juventusu w sprawie pozyskania Felipe Andersona są na finiszu.

Specjalna promocja legalnego, polskiego bukmachera Betfan na mecz Realu z Manchesterem City dla nowych graczy! Kliknij w poniższy baner i dowiedz się jak zdobyć freebet 300 złotych⬇️

Juventus z końcem sezonu będzie miał wiele dylematów co do swojego zespołu. Prawdopodobnie szykuje się zmiana na stanowisku trenera, a do tego jest wielu piłkarzy z potencjałem sprzedażowym, którzy wejdą wkrótce w ostatni rok swojej umowy z klubem. Mowa choćby o Federico Chiesie, Samuelu Ilingu Jr, Moise Keanie czy Danilo. Mogą oni sfinansować letnie mercato, ale dobrzy dyrektorzy sportowi mają to do siebie, że wyszukują też okazji pośród wolnych agentów.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!

Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.

Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2024