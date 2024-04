ISIS grozi atakami terrorystycznymi przy okazji meczów Ligi Mistrzów

ISIS znane też jako Państwo Islamskie, w ostatnich dniach przeprowadziło udany atak na Crocus City Hall w Moskwie, mimo ostrzeżeń ze strony amerykańskiego wywiadu. Teraz ta sama organizacja straszy po raz kolejny w ciągu kilku dni atakami na mecz piłkarski. Mowa o starciach Ligi Mistrzów

Organizacja terrorystyczna z Bliskiego Wschodu po raz kolejny planuje zakłócić piłkarskie święto. Mieli plany, aby skupić na sobie uwagę przed niemieckim Klassikerem, teraz znów próbują zakłócić spokój oraz zdrowie psychiczne kibiców czy organizatorów imprez masowych. Chodzi o ćwierćfinały Ligi Mistrzów, które rozgrywane są 9 oraz 10 kwietnia. Taką informację w poniedziałkowy wieczór podała hiszpańska Onda Cero.

❗️ISIS are planning to attack stadiums hosting the UCL games this week. They published a photo with the caption 'kill them all'.

— @OndaCero_es pic.twitter.com/yGcxYlIgxT

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 8, 2024