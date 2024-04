Betfan kurs 1.87 Atletico Madryt - Borussia Dortmund Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atletico Madryt – Borussia Dortmund. W Lidze Mistrzów przed nami ćwierćfinały i na placu boju pozostało już osiem najlepszych ekip na Starym Kontynencie: Atletico, Borussia, Barcelona, PSG, Arsenal, Bayern, Real i City. Spośród tych ekip zostaną wyłonieni finaliści i późniejszy triumfator tych prestiżowych rozgrywek. Każdy z nas ma swojego cichego faworyta, ale nie od dziś wiadomo, że Champions League jest nieprzewidywalna. 10 kwietnia o godzinie 21:00 na Metropolitano Stadium w Madrycie miejscowe Atletico podejmie Borussie Dortmund i wtedy przekonamy się, kto zrobi pierwszy krok w stronę półfinału. Zapraszam do lektury!

Jeszcze dobrze nie ochłonęliśmy po weekendzie związanym z meczami ligowymi, a tu już mamy europejskie puchary, a zaczynamy od Champions League i bardzo mocnego pojedynku w Hiszpanii.

Środa zapowiada się znakomicie pod względem piłkarskim!

Atletico Madryt – Borussia Dortmund – typy bukmacherskie

Można powiedzieć, że obie drużyny w tym sezonie grają naprawdę na podobnym poziomie, ale zdecydowanie poniżej swojego potencjału. Pozostaje im tylko walka na ligowych boiskach o prawo gry w następnej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Atletico Madryt zajmuje 4. miejsce w La Lidze i broni się przed atakami Athletic Bilbao, której jest pod nimi ze stratą dwóch oczek. Podopieczni Diego Simeone po niezłym okresie dostali dwa niespodziewane ciosy w lidze: najpierw przegrali 0:2 z Cadiz, a potem na własnym stadionie zostali odprawieni przez FC Barcelonę, gdzie skończyło się wynikiem 0:3. W tych meczach nie mieli niestety nic do powiedzenia, gra kompletnie się nie kleiła, a w ostatniej kolejce się podnieśli wygrywając w delegacji z Villarreal 2:1, które było w kapitalnej dyspozycji wygrywając mecz za meczem. Patrząc na Champions League to przed rewanżem w 1/8 finału przeciwko Interowi obstawiałem na piłkarzy Simeone, mimo że w Mediolanie przegrali 0:1 i byli pod ścianą. Atletico u siebie to całkiem inny zespół i właśnie wtedy to udowodnili pokonując włoski klub 2:1. W tej edycji Ligi Mistrzów doznali porażki tylko w jedynym spotkaniu, co stawia ich w bardzo korzystnym świetle.

Borussia Dortmund nie może ustabilizować swojej formy i dobre mecze przeplata gorszymi. Co z tego, że niedawno pokonali Bayern w Monachium 2:0, jak za chwilę na Signal Iduna Park przegrali ze Stuttgartem 0:1. Jeśli chodzi o Bundesligę to pewne jest, że stoczą twardą walkę o 4. miejsce z RB Lipsk. W 1/8 finału LM zremisowali w Eindhoven 1:1 z PSV, a w rewanżu dopiero przechylili szalę na swoją korzyść wygrywając 2:0. W fazie grupowej mierzyli się z AC Milanem, Newcastle United i PSG, czyli same potęgi i wyniki pokazały, że grupa była bardzo wyrównana. Ja tutaj proponuję obie drużyny strzelą gola po kursie 1.86, ponieważ spotykają się dwie mocne ofensywy, a żeby wygrać i awansować, trzeba strzelać bramki. Po drugie jedna i druga strona ma w ostatnim czasie problemy w obronie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atletico Madryt – Borussia Dortmund

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Atletico Madryt – Borussia Dortmund. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca, a mamy kilku pretendentów: po stronie gospodarzy przede wszystkim Alvaro Morata po kursie 2.25, natomiast jeśli chodzi o gości to Niclas Fullkrug – 4.55.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze muszą wykorzystać atut własnego boiska, a Borussia Dortmund postara się utrzymać korzystny dla siebie wynik i postawić na kontrę. Stawką gra w półfinale Ligi Mistrzów, więc presja ogromna. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – Borussia Dortmund

Atletico w tej edycji Champions League wygrało u siebie wszystkie mecze

Borussia Dortmund strzelała w sześciu kolejnych spotkaniach LM

Do tej pory obie ekipy mierzyły się ze sobą cztery razy: dwa razy górą było Atletico oraz dwukrotnie triumfowało BVB.

Przewidywane składy Atletico Madryt – Borussia Dortmund

Atletico Madryt : Oblak; Witsel, Gimenez, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata

: Oblak; Witsel, Gimenez, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Fullkrug, Adeyemi

Fot. PressFocus