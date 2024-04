Liverpool porozumiał się z nowym szkoleniowcem!

Dziennikarz Sky Florian Plettenberg poinformował, że Liverpool zawarł ustne porozumienie ze szkoleniowcem Sportingu Rubenem Amorimem. Portugalczyk ma podpisać z Liverpoolem trzyletni kontrakt.

Żegnający się z Liverpoolem Juergen Klopp jeszcze tylko w maksymalnie 13 meczach poprowadzi ”The Reds”. W przypadku awansu do półfinału Ligi Europy Niemca czeka w tym czasie maksymalnie pięć spotkań na Anfield.

Odkąd pod koniec stycznia Klopp ogłosił odejście z Liverpoolu, właściciele klubu rozpoczęli planowanie przebudowy struktur, by po zakończeniu ery Kloppa wszystko było już gotowe. Po dwóch latach do Liverpoolu wróci były dyrektor sportowy Michael Edwards – tym razem jednak w roli dyrektora generalnego.

Swoje dawne stanowisko Edwards powierzył dyrektorowi sportowemu Bournemouth Richardowi Hughesowi. Edwards prowadzi także rozmowy z dyrektorem technicznym Benfiki Pedro Marquesem, by Portugalczyk od nowego sezonu rozpoczął pracę na tym stanowisku w Liverpoolu.

Najważniejszy wybór dotyczył jednak następcy Kloppa. W przestrzeni medialnej pojawiały się trzy nazwiska – Xabi Alonso, Roberto De Zerbi i Ruben Amorim. Hiszpan przez najbliższy rok najprawdopodobniej nie opuści Bayeru Leverkusen, bowiem przedłużył umowę z ”Aptekarzami” do 2025 roku. De Zerbi zaś stał się głównym kandydatem do przejęcia Bayernu Monachium, po tym, gdy zdeterminowana DFB rozpoczęła negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z selekcjonerem reprezentacji Niemiec Julianem Nagelsmannem.

🚨 Talks between the DFB and Julian Nagelsmann over a new contract are set to take place in the next 2-3 weeks.

Nagelsmann wants to decide before the EUROs and his decision is likely to be between the German national team and Bayern.

(Source: @BILD) pic.twitter.com/P2P01zPZey

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 9, 2024