Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa!

Łukasz Olkowicz z ”Przeglądu Sportowego” poinformował, że Kosta Runjaić przestał pełnić funkcję trenera Legii Warszawa. Na siedem kolejek przed końcem sezonu Legia zajmuje dopiero 5. miejsce i do prowadzącej w tabeli Jagiellonii traci siedem oczek.

Specjalna promocja legalnego, polskiego bukmachera Betfan na mecz Realu z Manchesterem City dla nowych graczy! Kliknij w poniższy baner i dowiedz się jak zdobyć freebet 300 złotych⬇️

Kosta Runjaić zwolniony!

Po zdobyciu wicemistrzostwa oraz sięgnięciu po pierwszy od pięciu lat Puchar Polski w lipcu 2023 roku Legia Warszawa przedłużyła kontrakt z Kostą Runjaiciem, który obowiązywać miał do końca sezonu 2025/26. Umowa z niemieckim szkoleniowcem została jednak przedwcześnie rozwiązana. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z ”Przeglądu Sportowego”, władze Legii podjęły decyzję o zwolnieniu Runjaicia. O godzinie 11:00 w klubie miało rozpocząć się spotkanie, podczas którego o zwolnieniu Niemca poinformowani zostali piłkarze.

Kosta Runjaić zwolniony z Legii.https://t.co/SPY9Mbqbsh — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) April 9, 2024

Moment zwolnienia o tyle szokuje, że Legia w trzech ostatnich meczach zdobyła siedem punktów, wygrywając w tym czasie m.in. z bezpośrednim rywalem w walce o europejskie puchary Górnikiem Zabrze (3:1). Miała także za sobą przyzwoity mecz z prowadzącą w tabeli Jagiellonią, zakończony rozczarowującym remisem 1:1. Wicemistrzowie Polski prezentowali się znacznie lepiej od lidera z Białegostoku, a do pełni szczęścia zabrakło jedynie skuteczności.

Oprócz wicemistrzostwa kraju i Pucharu Polski, Runjaić wprowadził Legię do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Tam jego podopieczni zajęli drugie miejsce w silnej grupie z Aston Villą, AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar, dzięki czemu Legia po raz pierwszy od siedmiu lat awansowała do fazy pucharowej europejskich pucharów.

Kosta Runjaić poprowadził Legię w 84 meczach, co jest piątym najwyższym wynikiem w historii klubu. W ciągu 15 miesięcy pracy jego zespół wygrał 47 razy, 20 razy zremisował i poniósł 18 porażek. W tym czasie tylko Raków Częstochowa był lepiej punktującą drużyną w polskiej ekstraklasie. Zdobył dziewięć punktów więcej.

Szykuje się wielki powrót

Kilkadziesiąt minut po informacji o zwolnieniu Runjaicia Tomasz Włodarczyk z ”Meczyki.pl” podał, że stery po Niemcu ma przejąć Goncalo Feio. Dla Portugalczyka byłby to szybki powrót na ławkę trenerską, bowiem dopiero przed trzema tygodniami przestał pełnić funkcję trenera Motoru Lublin po podaniu się do dymisji.

Co więcej, dla Feio byłby to powrót do Legii po ponad ośmiu latach. W stołecznym klubie Portugalczyk przepracował najwięcej lat w trenerskiej karierze, bo ponad pięć. W lipcu 2010 roku Feio rozpoczął pracę w akademii Legii, a w styczniu 2014 roku dołączył do sztabu Henninga Berga, gdzie pełnił rolę analityka materiałów wideo. Po zwolnieniu Berga w październiku 2015 roku pracował na tym stanowisku jeszcze przez trzy miesiące, do 31 grudnia tamtego roku.

🚨GONCALO FEIO trenerem Legii Warrszawa! https://t.co/fEaFBXxFKw — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 9, 2024

fot. screen YouTube