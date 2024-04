Pogoń Szczecin: Ważny piłkarz przedwcześnie kończy sezon

Pogoń Szczecin nadal jest w grze o pierwsze trofeum w swojej historii – może ona bowiem zakończyć obecny sezon z triumfem w Pucharze Polski. ”Duma Pomorza” dodatkowo cały czas pozostaje w PKO BP Ekstraklasie w grze o Europę. W ostatnich miesiącach świetnie wyglądał Rafał Kurzawa. Niestety w ostatnim meczu w Poznaniu doznał poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry do końca sezonu. Tym samym Pogoń straciła kluczowe ogniwo w walce o wymarzone trofeum.

Poprawa formy Kurzawy

Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski zmierzy się z Wisłą Kraków. ”Duma Pomorza” cały czas pozostaje również w grze o europejskie puchary. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Lechowi Poznań, ponieśli jednak porażkę 0:1, przez co marzenie o grze w Europie w przyszłym sezonie nieco się oddaliło. Na nieszczęście kontuzji nabawił się Rafał Kurzawa, który w ostatnich tygodniach był bardzo ważnym elementem w drużynie.

Rafał Kurzawa zawodził na początku obecnych rozgrywek. Jego postawa była tak słaba, że kibice Pogoni domagali się nawet rozwiązania z nim kontraktu. 31-latek na początku występował na pozycji skrzydłowego lub ofensywnego pomocnika. Jens Gustafsson cofnął go bliżej linii obrony i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Od tego momentu jego forma znacznie się poprawiła. Zawodnik zaczął być doceniany przez fanów i wyrósł na pierwszoplanową postać w zespole.

Kurzawa wypada do końca sezonu

W ostatnim meczu z Lechem Poznań, Kurzawa ponownie wyglądał na jednego z najlepszych piłkarzy na boisku. Podczas jednego z kontaktów z rywalem w trakcie drugiej połowy doznał urazu. Kontynuował jednak grę bez konieczności interwencji sztabu medycznego. Dolegliwości bólowe wystąpiły dopiero po zakończeniu spotkania i wówczas podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań.

Diagnozy lekarzy potwierdziły najgorszy scenariusz. Pomocnik doznał uszkodzenia więzadła bocznego. Doktor Bartosz Paprota zabrał głos na temat stanu zdrowia poszkodowanego i jasno dał do zrozumienia, że nie zobaczymy go już do końca obecnego sezonu.

W pierwszej kolejności spróbujemy zastosować leczenie zachowawcze, bez wykonywania zabiegu. Będziemy oceniać postęp procesu gojenia co tydzień i podejmować decyzje o dalszym procesie leczenia. Nie zmienia to faktu, że piłkarza czeka przerwa do końca sezonu”

Rafał Kurzawa został piłkarzem Pogoni Szczecin w 2021 roku. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 26 meczach w PKO BP Ekstraklasie. Dzięki jego świetnej formie w ostatnich miesiącach bardzo poważnie rozważano powołanie go ponownie do reprezentacji Polski. Jak do tej pory reprezentował nasz kraj w siedmiu spotkaniach, zaliczył asystę przy golu Jana Bednarka na MŚ 2018 w meczu z Japonią.

Nie mamy dobrych wieści 😢 Rafał Kurzawa doznał urazu w trakcie meczu z Lechem Poznań. U pomocnika doszło do uszkodzenia więzadła pobocznego. Kontuzja wyklucza zawodnika z treningów do końca sezonu. Więcej 👉 https://t.co/grk5SfMDvz Rafał, jesteśmy z Tobą! Cała… pic.twitter.com/iGt6WZRwLL — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) April 9, 2024

Fot. PressFocus