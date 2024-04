Piłkarka z Argentyny zamordowana. Tragedia w kobiecym futbolu

Piłkarka z Argentyny Florencia Guinazu spełniała swoje marzenia i grała w piłkę. Cały świat argentyńskiej piłki nożnej teraz żyje jednak tragedią z jej udziałem. Wydarzyła się ona w mieście o nazwie Mendoza, na zachodzie kraju. Zawodniczka lokalnego zespołu Atletico Argentino została zabita. Jak się okazuje, mordercą był partner piłkarki.

Piłkarka nie żyje

Guianzu zginęła z rąk swojego byłego partnera. Piłkarka została zamordowana w sobotę 6 kwietnia we własnym domu. Zabójcą okazał się być Ignacio Noto, z którym zawodniczka była w separacji. Florencia Guinazu miała zostać pobita na śmierć przez męża, natomiast w argentyńskich mediach widnieje również informacja, jakoby zawodniczka miała zostać uduszona. Przemoc ze strony Noto towarzyszyła Florencii od dłuższego czasu. Sam sprawca był zresztą aresztowany, jednak sąd zdecydował się zwolnić go w listopadzie zeszłego roku.

Florencia Guinazu osierociła dwójkę dzieci – synów w wieku siedmiu oraz pięciu lat. W trakcie zbrodni jeden z nich przebywał w domu i to on otworzył drzwi policji. Mordercazostawił karteczkę na drzwiach, na której napisał: Zadzwoń na policję. Dzieci są całe. Mężczyzna chwilę potem popełnił samobójstwo i powiesił się na kablu. Najgorsze jest to, że Guianzu obawiała się o swoje życie i wcześniej wystąpiła do sądu o zakaz zbliżania się dla męża. Żądała, by natychmiastowo opuścił ich wspólny dom. Zaledwie pięć miesięcy po złożeniu tego wniosku doszło do zabójstwa.

Tragiczne statystyki w Argentynie

W kraju Messiego, Maradony, czy pięknych krajobrazów znajdziemy też ogromne wady, które nie są akceptowalne we współczesnym świecie. Mowa tutaj o przemocy wobec kobiet, która w Argentynie jest wręcz porażająca. Statystyki prowadzone przez różne organizacje mówią, że w kraju średnio co 23 godziny zostaje zamordowana kobieta. Najczęściej ofiarami są byłe partnerki zabójców. Za tak tragiczne statystyki jest również odpowiedzialny argentyński wymiar sprawiedliwości, który niewystarczająco dosadnie kara sprawców przemocy. Czas, aby tą sprawą wreszcie zainteresowała się Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Florencia Guiñazú, futbolista de Argentino de Mendoza, fue asesinada brutalmente a golpes por su marido, Agustín Notto, quién se quitó la vida tras matarla. Fuerzas a su familia, amistades y equipo. En Argentina hay un femicidio cada 23 horas. Basta de violencia. pic.twitter.com/ah03EUMDeT — ⭐⭐⭐ Macarena Jorge Caamaño (@macajorgec) April 7, 2024

Argentyński futbol w żałobie

Śmierć Florencii Guinazu oznacza wielką żałobę w argentyńskiej piłce. Lokalna federacja ogłosiła wielki smutek oraz kondolencje, a klub – River Plate, jak podaje „Sport.pl”, ponawia swoje zaangażowanie na rzecz społeczeństwa wolnego od wszelkich form przemocy wobec kobiet. Klub Guianzu, czyli Atletico Argentino napisał jasno – „PRZESTAŃCIE ZABIJAĆ”.

To kolejna w argentyńskiej piłce w ostatnim czasie historia dotycząca zachowań rażąco odbiegających od norm – nie tak dawno, czterech piłkarzy Velez Sarsfield zostało oskarżonych o gwałt oraz zawieszonych w prawach zawodnika.

fot. Instagram