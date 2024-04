Diego Simeone w Serie A? „Nie wykluczam tego”

Diego Simeone to jeden z najlepszych trenerów świata. Znajduje się także w czołówce najlepiej zarabiających szkoleniowców. Świetny przed laty pomocnik i równie dobry trener otwarcie wyraził chęć powrotu do włoskiej Serie A. W rozmowie ze „Sky”, Simeone przyznał, że nie wyklucza powrotu do ligi, która odegrała ważną rolę w jego karierze, zarówno zawodniczej jak i trenerskiej.

Diego Simeone to legenda Atletico Madryt. Nie wszyscy pamiętają jednak, że przed laty święcił sukcesy we Włoszech. Jego kariera zawodnicza w Serie A rozpoczęła się w Pizie, po czym przeniósł się do Interu Mediolan i Lazio. W Interze zdobył Puchar UEFA w 1998 roku, a z Lazio sięgnął po Superpuchar Europy w sezonie 1998/99. W następnym rozbił bank zdobywając mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch, Superpuchar Włoch oraz w sezonie 1999/2000. Był członkiem wspaniałej ekipy prowadzonej przez Svena-Gorana Erikssona, w której rządził w środku pola. O Szwedzie niedawno było głośno z tego powodu, że powiedział publicznie, że został mu rok życia. W Lazio stworzył fantastyczną i wręcz legendarną mistrzowską pakę:

Diego Simeone LOVES Italian football and wants to make a return to the Serie A 🇦🇷👀

"When will I return to Serie A? I didn’t give myself a timeline, but I do have this idea in my head of returning to Italy.

In Italy I always felt good, I learned so much from Italian calcio…

