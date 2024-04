Kosta Runjaic został we wtorek 9 kwietnia zwolniony z funkcji trenera Legii Warszawa po 648 dniach w swojej funkcji. Po wielu słabych rezultatach, najważniejsze osoby w Legii podjęły decyzję o rozstaniu z trenerem. Niemiecki szkoleniowiec urodzony w Wiedniu wypowiedział się po zwolnieniu.

Runjaic wypowiedział się po zwolnieniu z Legii

Legioniści od pewnego czasu zanotowali regres, miał on też w sporej części związek z nieudanym zimowym oknem w kwestii transferów przychodzących. Klub pozbył się dwóch kluczowych zawodników z racji ofert „nie do odrzucenia” – Bartosza Slisza za 3.2 miliona euro oraz Ernesta Muciego za 10 milionów euro. Zastępujący Slisza Qendrim Zyba odgrywa póki co iluzoryczną rolę po przybyciu z Kosowa. Albańczyka, który odszedł do Besiktasu nie zastąpiono jakimkolwiek nowym zawodnikiem.

Kosta Runjaić przestał pełnić funkcję trenera Legii Warszawa. Trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia w przyszłości. ➡️ https://t.co/vBapUtFcRb pic.twitter.com/M5cdjQZYLB — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) April 9, 2024

Oto słowa szkoleniowca w dniu zwolnienia z warszawskiego klubu

Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale szczerze mówiąc oczywiście ona boli. Przejąłem Legię w bardzo trudnym momencie i wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi udało nam się ponownie ustabilizować klub na wysokim poziomie sportowym. Przeżyliśmy razem wiele wspaniałych meczów, zdobycie pucharu, ale także magiczne europejskie noce, podczas których odnieśliśmy epickie zwycięstwa nad Aston Villą, Austrią Wiedeń, Alkmaar i wieloma innymi. Na naszym stadionie stawiało się najwięcej kibiców od bardzo długiego czasu, co pokazuje, że ludzie utożsamili się z naszym zespołem. Widzę siebie jako trenera, który buduje zespół na dłuższą metę, ale wiem też, że w profesjonalnej piłce nożnej czasami kładzie się nacisk na krótkoterminowy rozwój. Chciałbym podziękować wszystkim, z którymi spędziłem czas w Warszawie, mojemu wspaniałemu sztabowi trenerskiemu, zawodnikom, zarządowi, wszystkim pracownikom Legii, ale także wielu wspaniałym kibicom i warszawiakom, których spotykałem na co dzień. – Życzę, aby w pozostałych meczach wszyscy znów naprawdę zjednoczyli się, aby osiągnąć maksymalny sukces Legii w tym sezonie – do końca.

Na siedem kolejek przed końcem sezonu Legia zajmuje dopiero 5. miejsce i do prowadzącej w tabeli Jagiellonii traci siedem oczek. Szkoleniowca z Niemiec zastąpić ma Goncalo Feio, który niedawno pożegnał się z funkcją trenera w pierwszoligowym beniaminku, Motorze Lublin.

Fot. PressFocus