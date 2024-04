PSG – FC Barcelona 10.04 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.75 PSG - FC Barcelona Powyżej 23.5 fauli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz PSG – FC Barcelona. Wraca długo wyczekiwana Liga Mistrzów, a wraz z nią nadchodzą wielkie, piłkarskie emocje, w towarzystwie najlepszych klubów na świecie. W środę, na Parc de Princes w Paryżu zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy Paris Saint Germain, a FC Barceloną, w którym to po raz pierwszy Luis Enrique zmierzy się z klubem, gdzie spędził tak dużo czasu. Stanie on tym samym na przeciw swojemu byłemu podopiecznemu, którym jest aktualny trener Dumy Katalonii- Xavi. Obie ekipy przystępują do tego spotkania w bardzo dobrej formie, będąc od dłuższego czasu niepokonane. Wszystko to zapowiada nam niezwykle emocjonujące spotkanie. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku i zapewni sobie zaliczkę przed rewanżem? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na długo wyczekiwaną rywalizację. Zapraszam do lektury!

PSG – FC Barcelona – typy bukmacherskie

PSG do środowego starcia przystąpi w świetnej formie. Francuzi bowiem są niepokonani od 27 spotkań, wygrywając 20 z nich. W zeszły weekend natomiast przytrafiła im się strata punktów, bowiem zremisowali przed własną publicznością 1:1 z Clermont. Było to o tyle szokujące iż grali z czerwona latarnią ligi, sami będąc liderami francuskiej Ligue 1. Ostatnia porażka Paryżan przypadła właśnie w Lidze Mistrzów, kiedy to w fazie grupowej grali swoje spotkanie z AC Milanem na San Siro. Wówczas musieli uznać wyższość Włochów, którzy wygrali tamto spotkanie 2:1 po trafienia Rafaela Leao i Oliviera Giroud. Dla PSG bramkę strzelił wówczas Milan Skriniar. Od tego czasu podopieczni Luisa Enrique są nietykalni, krocząc od spotkania do spotkania i pokonując kolejnych to rywali. Tym co zasługuje również na szczególną uwagę jest seria domowych spotkań bez porażki, która trwa od 19 spotkań. Ostatnia klęska na Parc de Princes to połowa września, kiedy to Nicea wywiozła stamtąd 3 punkty po zwycięstwie 2:3.

FC Barcelona również ostatnie tygodnie ma nader udane. Duma Katalonii bowiem do środowego meczu przystąpi z serią 11 spotkań bez porażki. Odkąd Xavi ogłosił, że po sezonie żegna się z Blaugraną, jego piłkarze nie zaznali smaku porażki, wygrywając 8 z tych spotkań. Ich ostatni mecz to skromna wygrana 1:0 u siebie z Las Palmas, po golu Raphinhi. W poprzedniej rundzie Ligi Mistrzów, Katalończycy odprawili z kwitkiem Mistrza Włoch, czyli SSC Napoli, z którymi wygrali w dwumeczu 4:2. We Włoszech padł remis 1:1, jednakże na swoim stadionie dali popis prawdziwej gry, wygrywając 3:1. Jedną bramkę dołożył wówczas Robert Lewandowski, który przypieczętował wynik spotkania. Aktualnie Barcelona ma serię 4 zwycięstw z rzędu, mając w tym czasie na rozkładzie wspomniane Napoli, ale i również Atletico Madryt, z którym wygrali na wyjeździe 3:0 po golu i dwóch asystach Lewego.

Spotkania pomiędzy tymi klubami w przeszłości przynosiły nam ogrom emocji. Na myśl Zwłaszcza nasuwa się remontada, która miała miejsce na Camp Nou 7 lat temu, kiedy to prowadzona wówczas przez Luisa Enrique Barcelona wygrała 6:1, dzięki czemu odrobiła straty z pierwszego spotkania i awansowała do kolejnej rundy. Teraz Lucho stoi po drugiej stronie barykady, będąc trenerem drużyny z Paryża. Jedni, jak i drudzy są w świetnej formie, co gwarantuje nam wyrównane i emocjonujące spotkanie.

Moim zdaniem zobaczymy dość ostry i wyrównany mecz od pierwszych minut, gdzie jedni i drudzy będą chcieli zdominować grę. Stawiam na over 23.5 fauli po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie PSG – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem PSG – FC Barcelona. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca, a mamy kilku pretendentów: po stronie gospodarzy przede wszystkim Kylian Mbappe po kursie @1.83, natomiast jeśli chodzi o gości to oczywiście Robert Lewandowski z kursem @3.25.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Tutaj już jest gra o wszystko i nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć kwestię awansu. Stawką gra w półfinale Ligi Mistrzów, więc presja ogromna. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – FC Barcelona

PSG ostatni raz przegrało 7. listopada

FC Barcelona notuje serię czterech zwycięstw z rzędu

W trzech ostatnich bezpośrednich meczach między tymi ekipadmi padł BTTS

Przewidywane składy PSG – FC Barcelona

PSG : Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Mbappe, Kolo Muani

: Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Mbappe, Kolo Muani FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; De Jong, Gundogan, Roberto; Yamal, Lewandowski, Felix

