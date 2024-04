Status quo zachowany. Arsenal remisuje z Bayernem

Na Emirates Stadium lider Premier League Arsenal podejmował tracący mistrzostwo Niemiec Bayern Monachium. Choć to gospodarze byli stroną dominującą, to Bayern schodził do szatni z prowadzeniem 2:1 po dwóch celnych strzałach. Hitowe starcie zakończyło się jednak remisem 2:2. 10 minut po wejściu ławki na listę strzelców wpisał się Leandro Trossard i ustalił wynik tego spotkania.

Wielkie powroty

Dla zdobywcy 38 bramek w tym sezonie Harry’ego Kane’a była to pierwsza wizyta na stadionie odwiecznego rywala – Arsenalu – po opuszczeniu Tottenhamu latem 2023 roku. Stoper Bayernu Eric Dier zaliczył w tym sezonie jeden wyjazd na Emirates Stadium, kiedy to we wrześniu Tottenham zremisował z Arsenalem 2:2. Dier przesiedział jednak to spotkanie na ławce rezerwowych.

Dopiero drugi raz w tej edycji Ligi Mistrzów w wyjściowym składzie Bayernu znalazł się Serge Gnabry. Niemiec w wieku 16 lat trafił do akademii Arsenalu, a we wrześniu 2012 roku zadebiutował w pierwszym zespole. W ”Kanonierach” Gnabry nigdy jednak na poważnie nie zaistniał, bowiem rozegrał zaledwie 18 meczów w ciągu 3,5 roku. W 2016 roku Gnabry został definitywnie sprzedany do Werderu Brema za kwotę siedmiu milionów euro.

Mieliśmy już wątek Tottenhamu i Arsenalu, ale w zespole Bayernu nie zabrakło także nawiązań do Chelsea. Odchodzący wkrótce z Bayernu Thomas Tuchel poprowadził ”The Blues” w trzech meczach z Arsenalem i poniósł dwie porażki przy jednym zwycięstwie. Z kolei najbardziej wartościowy piłkarz Bayernu Jamal Musiala w wieku 16 lat za kwotę 200 tysięcy euro został wykupiony przez Bawarczyków z akademii Chelsea. W ciągu tych pięciu lat jego wartość wzrosła do 114 milionów euro (według portalu Transfermarkt).

Arsenal dominuje, Bayern strzela

Pierwszy strzał w tym meczu został oddany w 7. minucie przez Gabriela Martinelliego. Eric Dier niedokładnie zagrał w kierunku Alphonso Daviesa, w efekcie czego piłkę na skrzydle przechwycił Bukayo Saka. Natychmiast podał on do ustawionego w środku Havertza, ten wycofał do Odegaarda, a Norweg zagrał do Martinelliego. Brazylijczyk oddał uderzenie lewą nogą, po którym piłka przeleciała obok dalszego słupka.

Pięć minut później Arsenal oddał drugi strzał, po którym piłka wylądowała w siatce. Martin Odegaard zagrał górą w kierunku Bukayo Saki, ten przedarł się przez Daviesa, a Havertz po chwili wygarnął piłkę Gnabry’emu. Saka otrzymał podanie w pole karne od Bena White i swoim firmowym uderzeniem lewą nogą w kierunku dalszego słupka pokonał wracającego do bramki Manuela Neuera.

W 16. minucie White do asysty mógł dołożyć swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. Odegaard posłał kolejne podanie górą w kierunku prawego skrzydła – tym razem do Anglika. Choć Serge Gnabry wygrał pojedynek główkowy, zgrał piłkę głową wprost pod nogi Kaia Havertza. Niemiec podał prostopadle na wolne pole do White’a, a ten oddał ”płaski” strzał, który nogami wyłapał Neuer.

Podopieczni Mikela Artety nie pocieszyli się długo z prowadzenia, bo już w 18. minucie do wyrównania doprowadził Serge Gnabry. Leroy Sane przechwycił piłkę po niedokładnym rozegraniu piłki przez Gabriela Magalhaesa i Jakuba Kiwiora, i natychmiast przetransportował ją do Leona Goretzki. Ten zagrał prostopadle do Gnabry’ego, który w polu karnym oddał uderzenie na wślizgu i pokonał Davida Rayę. Dla Niemca to drugi gol w tej edycji Ligi Mistrzów i oba strzelił w starciach z angielskimi drużynami (wcześniej ustrzelił Manchester United).

Spore kłopoty w 27. minucie sprawiło Neuerowi dośrodkowanie z rzutu rożnego Bukayo Saki. Reprezentant Anglii głęboko zacentrował piłkę i gdyby nie ”pajacyk” Neuera rodem z piłki ręcznej, futbolówka bezpośrednio po dośrodkowaniu wylądowałaby w siatce. Do dobitki próbowało dopaść jeszcze kilku zawodników ”Kanonierów” – w tym Jakub Kiwior – lecz Neuer na raty wyłapał piłkę.

Bayernowi wystarczyła druga kontra, by znów skarcić lidera Premier League. W 30. minucie Leroy Sane przy linii bocznej rozpoczął indywidualny rajd z piłką, przedzierając się przez Jakuba Kiwiora. Były piłkarz Manchesteru City niczym tyczki minął Declana Rice’a oraz Gabriela Magalhaesa, po czym padł w polu karnym po zahaczeniu przez Williama Salibę. Szwedzki sędzia Glenn Nyberg widział tę sytuację jak na dłoni i bez wahania wskazał na ”wapno”. Do rzutu karnego podszedł Harry Kane i pewnym strzałem pokonał Davida Rayę. Anglik strzelił 15. gola w 20. starciu w karierze z Arsenalem.

Pięć minut później piłkarze Arsenalu nadziali się na kolejną kontrę rozpoczęta jednym dalekim podaniem. Jamal Musiala zagrał na wolne pole do Sane, a ten najpierw minął Odegaarda, po czym w polu karnym ”nawinął” Bena White’a. Decyzja o zejściu na prawą nogę okazała się błędna, bowiem Norweg zdążył wrócić za swoim przeciwnikiem i wybiciem piłki zażegnać zagrożenie.

Złota zmiana Trossarda

Na drugą połowę nie wybiegł już zamieszany w utratę obu bramek Jakub Kiwior. Reprezentant Polski został zmieniony w przerwie przez Ołeksandra Zinchenkę.

Przez długi czas druga połowa odstawała poziomem od pierwszej, aż wreszcie przyszła w 76. minucie. Wtedy to za sprawą dwóch zmienników Arsenal doprowadził do wyrównania. Piłkarze Bayernu przegrali walkę o piłkę po wznowieniu gry z autu, a ta dwoma podaniami została przetransportowana pod bramkę gości.

Gabriel Jesus wpadł z piłką w pole karne i położeniu Matthijsa de Ligta wystawił ją Leandro Trossard. Belg oddał uderzenie prawą nogą ”z pierwszej piłki” i w drugim meczu z rzędu wpisał się na listę strzelców po wejściu z ławki. Co więcej, Trossard w drugim kolejnym meczu Ligi Mistrzów strzelił gola dla swojego zespołu. Zarówno zdobywca bramki, jak i autor asysty pojawili się na placu gry zaledwie 10 minut wcześniej.

Kilkadziesiąt sekund przed upływem podstawowego czasu gry piłkę meczową miał Kingsley Coman. Harry Kane zagrał na lewe skrzydło do Jamala Musiali, a ten po wejściu w pole karne wstrzelił piłkę do ustawionego tuż przed bramką Comana. Francuz oddał uderzenie ”zewniakiem” prawą nogą, po którym futbolówka odbiła się od słupka. Dla Comana byłby to pierwszy gol od 12 grudnia 2023 roku, kiedy to jego bramka zdecydowała o wyjazdowym zwycięstwie z Manchesterem United.

Sędzia Glenn Nyberg doliczył do tego spotkania pięć minut, a tuż przed upływem dodatkowego czasu gry na trybunach Emirates Stadium uniosła się wrzawa. Gabriel Jesus sprytnie przepuścił podanie od Thomasa Partey’a, wypuszczając dzięki temu na wolne Bukayo Sakę. Wychowanek Arsenalu stanął ”oko w oko” z Manuelem Neuera, a po minięciu z piłką golkipera Bayernu padł na murawę. Zarówno piłkarze, jak i kibice domagali się ”jedenastki”, a arbiter chwilę później dostał sygnał z wozu VAR. Powtórki wykazały jednak, że to Saka szukał kontaktu z Neuerem i kopnął Neuera.

Status quo zachowany

Po raz pierwszy od 7 stycznia Arsenal nie wygrał domowego meczu. W międzyczasie ”Kanonierzy” odnieśli u siebie sześć zwycięstw. Bayern zaś odniósł pierwsze wyjazdowe w europejskich pucharach w 2024 roku.

Rewanżowe starcie odbędzie się na Allianz Arenie w środę 17 kwietnia o godzinie 21. W Lidze Mistrzów doszło do czterech starciach pomiędzy tymi drużynami na tym stadionie. Bayern wygrał połowę z nich i to oba ostatnie rozgrywane w Monachium spotkania. Co więcej, w obu tych meczach Bayern wygrywał 5:1. A może jednak to Arsenal nawiąże do roku 2013 lub 2014, i odniesie w stolicy Bawarii zwycięstwo 2:0 lub dający dogrywkę remis 1:1?

fot. screen Twitter