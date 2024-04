Real Madryt uratował remis na Santiago Bernabeu

Real Madryt razem z Manchesterem City zagwarantował nam kapitalne widowisko godne Ligi Mistrzów. Oba zespoły zremisowały 3:3 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym tych rozgrywek. Rewanż zostanie rozegrany w przyszłotygodniową środę.

Real Madryt dał radę zremisować

Los chciał, by trzeci rok z rzędu Real Madryt zmierzył się z Manchesterem City w decydujących fazach Ligi Mistrzów. Dawno jednak nie widzieliśmy tak godnego widowiska, jak dziś na Santiago Bernabeu. Było wszystko od przypadkowych bramek, na tych pięknych kończąc.

Królewscy gorzej tego meczu zacząć nie mogli. Już w drugiej minucie meczu Andrij Łunin został zaskoczony strzałem z rzutu wolnego w wykonaniu Bernardo Silvy. Co by nie powiedzieć, taki gol nie powinien wpaść do bramki strzeżonej przez Ukraińca.

𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 🎯⚽ Co za początek Manchesteru City 🔥

Poza tym drugą najgorszą wiadomością dla kibiców i Carlo Ancelottiego była żółta kartka dla Tchouameniego. Francuz na pewno nie zagra w rewanżu za tydzień.

Real chwilę później się otrząsnął. W dwie minuty nie tylko odrobił straty, ale też wyszedł na prowadzenie. Pierwszy gol jednak był autorstwa Rubena Diasa. W 12. minucie to od Portugalczyka odbiła się niefortunnie piłka po strzale Camavingi. Z kolei w 14. minucie kapitalne podanie od Viniciusa wykorzystał Rodrygo. Tutaj również udział przy golu miał gracz City tj. Manuel Akanji.

Błyskawiczne 2️⃣ gole dla 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐮 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐲𝐭 ⚡🤯

W drugiej części meczu gracze Carlo Ancelottiego mocno się cofnęli. Zaczęli źle wyglądać fizycznie. Wydaje się, że dopiero w 71. minucie zjechali do bazy Rodrygo i Toni Kroos. Niemiec parę momentów wcześniej już nie dawał rady biegać. Choć w pierwszej połowie trzeba mu oddać, że obok Rudigera był najlepszym zawodnikiem w defensywie.

Zła postawa drużyny skutkowała szybką utratą dwóch goli. Na pomoc musiał przyjść Fede Valverde. Znany ze strzałów z dystansu Urugwajczyk w 79. minucie dał upragniony remis drużynie.

🤯🤯🤯 𝐂𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐞 trafienie Federico Valverde 😍👏

Trochę wymęczony, ale jednak korzystny to wynik dla Realu. Mimo to kibice „Los Blancos” mogą czuć niedosyt. Manchester City w pierwszej połowie grał słabo. Real miał jeszcze wtedy kilka akcji, które najczęściej kończyły się strzałem w środek bramki. Jude Bellingham dziś zagrał bardzo przeciętnie. Plusem jest to, że nikt nie przepłacił dzisiejszego widowiska zdrowotnie.

Manchester City maszeruje ku obronie tytułu

Droga do obrony tytułu dla Obywateli staje się kręta i wyboista. Wiadomym było po losowaniu, że mecze z Realem nie będą łatwe. Tym bardziej, jeśli przypomnimy sobie starcia ze sprzed roku czy dwóch lat.

Guardiola i jego podopieczni mimo szybkiej bramki na początku meczu, źle grali. Dużo grania środkiem nie zdawało egzaminu. Tzw. laga na Haalanda była dobrze odczytywana przez obrońców Królewskich. W drugiej połowie musiało się coś zmienić.

Te zmiany wyszły na dobre, bo w pięć minut City odwróciło wynik meczu. Najpierw w 66. minucie kapitalnego gola strzelił Foden. Chwilę później nie pozostawił Anglikowi dłużny Josko Gvardiol. Obrońca równie pięknym strzałem pokonywał Andrija Łunina.

CO TAM SIĘ DZIEJE?! 🤯🔥 Najpierw Foden, a potem Gvardiol… Dwa przepiękne trafienia dla City 😍

Obrońcy tytułu pokpili jednak sprawę przy golu Fede Valverde. Owszem Urugwajczyk zdobył dopiero pierwszego gola w tym sezonie Champions League. Jednakże nie od dziś wiadomo, że strzały z dystansu nie są mu obce. Tutaj Pep Guardiola będzie musiał przysiąść ze swoimi zawodnikami, by w rewanżu tego błędu już nie było.

Rok temu, gdy obie ekipy grały w rewanżu, to byliśmy świadkami jednostronnego widowiska. Manchester City ograł Real u siebie aż 4:0. Trzeba jednak pamiętać, że Real Madryt i Liga Mistrzów to jedność. W końcu wystarczy spojrzeć na liczbę trofeów zdobytych przez Hiszpanów. Wobec tego już można sobie ostrzyć zęby przez przyszłotygodniowym rewanżem.