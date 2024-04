Piękny gol nie wystarczył. Polki przegrały z Austriaczkami w el. Euro 2025

Polskie piłkarki przegrały w Gdyni z reprezentacją Austrii 1:3 (0:1) w drugim meczu eliminacji Euro 2025. Na tym etapie zajmują więc czwarte miejsce w grupie.

Udany początek, ale bez zdobyczy

W pewnym sensie ponowił się scenariusz meczu z Islandią. Długimi fragmentami Polki grały naprawdę dobrze, a w pierwszych kilkunastu minutach zdołały zagrozić bramce rywalek. Początkowo Polki nieźle pressowały i chciały tym zaskoczyć rywalki. Dobra gra naszych zawodniczek zakończyła się… trafieniem Austriaczek, które były skuteczniejsze. Pozostawiona kompletnie bez krycia Sarah Puntingam pięknym strzałem posłała piłkę do bramki w 15. minucie. Dzięki temu do przerwy było 0:1. Nie można powiedzieć, że nasze reprezentantki były bez szans. Przeciwnie: najlepszą wypracowała Ewa Pajor, podając do Natalii Padilli-Bidas. Ta jednak z bliskiej odległości strzeliła wprost w bramkarkę.

Druga część spotkania rozpoczęła się bardzo dobrze dla „Biało-czerwonych”. Lekiem na brak skuteczności w wykończeniu okazał się strzał z dystansu. Ewelina Kamczyk w 55. minucie przymierzyła perfekcyjnie. Futbolówka musnęła jeszcze poprzeczkę i efektownie wpadła do siatki. W tym przypadku bramkarka nie miała nic do powiedzenia.

Niedługo cieszyliśmy się jednak z korzystnego wyniku. Już dziesięć minut później w zamieszaniu w naszym polu karnym odnalazła się Lilli Purtscheller. Piłka uderzyła w jej brzuch i ledwo ledwo przekroczyła linię bramkową. Niezbyt efektownie, ale gol to gol. Kropkę nad „i” rywalki postawiły w doliczonym czasie gry. Wówczas do bramki strzeżonej przez Katarzynę Kiedrzynek trafiła Eileen Campbell. Ustaliła w ten sposób wynik. Polki przegrały w Gdyni z Austriaczkami 1:3 i są na ostatnim, czwartym miejscu w tabeli. W kolejnych meczach zmierzą się z Niemkami. Odbędą się one na przełomie maja i czerwca. Nie jest to dobry początek eliminacji…

Wyniki „polskiej” grupy:

Islandia – Polska 3:0

Austria – Niemcy 2:3

Polska – Austria 1:3

Niemcy – Islandia 3:1

Tabela „polskiej” grupy:

1. Niemcy – 6 pkt (bramki: 6-3)

2. Austria – 3 pkt (bramki: 5-4)

3. Islandia – 3 pkt (bramki: 4-3)

4. Polska – 0 pkt (bramki: 1-6)

