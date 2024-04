Piłkarz napadnięty w centrum miasta. Odniósł poważne obrażenia

Piłkarz Austrii Wiedeń Muharem Husković został napadnięty w centrum miasta. Podczas wypłacania pieniędzy w bankomacie 21-latek został zaatakowany przez mężczyznę i otrzymał kilka ciosów w twarz. Został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono liczne złamania kości nosowej.

Napaść na młodego piłkarza

6 kwietnia Muharem Husković zaliczył 69 minut w zremisowanym przez Austrię Wiedeń 1:1 meczu z Austrią Lustenau. Dwa dni później stał się ofiarą napaści w centrum Wiednia. W godzinach wieczornych Husković wypłacał pieniądze w jednym z bankomatów. Nagle został zaatakowany przez mężczyznę i otrzymał kilka ciosów w twarz.

Sprawca błyskawicznie uciekł z miejsca zdarzenia, a Husković leżał zakrwawiony na ulicy. Został przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego AKH w Wiedniu, gdzie stwierdzono liczne złamania kości nosowej. Lekarze stwierdzili jednak, że Husković nie będzie musiał przejść zabiegu. Wobec tego powinien być do dyspozycji Austrii na mecz ligowy z Wolfsbergem, który odbędzie się 13 kwietnia.

Muharem Husković wurde gestern vor einem Geldautomaten von einer ihm unbekannten Personen überfallen und bekam mehrere Schläge im Gesicht ab. Der 21-Jährige wurde im AKH und von Teamarzt Dr. Marcus Hofbauer untersucht, festgestellt wurde eine mehrfache Nasenbeinfraktur.#faklive pic.twitter.com/eJP5JsAdzQ — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) April 9, 2024

Ucieczka od śmierci

To nie pierwszy raz, kiedy Husković odniósł poważny uszczerbek na zdrowia. W październiku 2022 roku wychowanek Austrii uczestniczył w wypadku samochodowym nieopodal miejscowości Pottendorf. Samochód, w którym Husković siedział na fotelu pasażera uderzył w tył ciężarówki. Auto zaczęło się palić i tylko dzięki szybkiej reakcji świadków zdarzenia zawodnika udało się wydobyć z płonącego pojazdu oraz ugasić pożar.

Husković został przetransportowany do szpitala, gdzie na kilkadziesiąt godzin wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Doznał pęknięcia śledziony oraz zerwał więzadło krzyżowe tylne. Warto dodać, że do wypadku doszło dzień przed meczem Austrii Wiedeń z Villarrealem w Lidze Konferencji Europy. Uraz kolana sprawił, że Husković przez resztę sezonu 2022/23 nie pojawił się już na murawie. Piłkarz do gry wrócił dopiero w lipcu 2023 roku, a w swoim szóstym występie po długiej absencji ustrzelił dublet przeciwko Legii Warszawa w meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

ℹ️ Update zu Muharem Husković 💜 pic.twitter.com/ceGH6OpOb1 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) October 13, 2022

W tym sezonie Husković wystąpił w 27 meczach, w których strzelił cztery gole i dołożył jedną asystę. W 14 meczach wybiegał na murawę w pierwszym składzie.

W Austrii po 22 kolejkach dzieli się tabelę na pół. Austria Wiedeń nie awansowała do TOP6, zatem nie zagra w grupie mistrzowskiej. Na siedem kolejek przed końcem sezonu Bundesligi Austria zajmuje pierwsze miejsce w strefie spadkowej, czyli 7. w tabeli łączonej. Pozycja ta oznacza dwumecz o udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy z drużyną z ósmego miejsca. W najbliższy weekend Austrię czeka wyjazdowy bój z bezpośrednim rywalem o europejskie puchary – Wolfsbergerem. Oba zespoły dzieli w tabeli zaledwie punkt. Zarówno Austria, jak i Wolfsberger po podziale grup rozegrali trzy mecze i wszystkie zremisowali.

fot. Viola TV / YouTube