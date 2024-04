AC Milan – AS Roma 11.04 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.00 AC Milan - AS Roma Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz AC Milan – AS Roma. Za nami emocjonujące pierwsze mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie Real po szalonym spotkaniu zremisował w Madrycie 3:3 z Manchesterem City, a Arsenal 2:2 z Bayernem Monachium. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoka, a tutaj czekają nas także zmagania w Lidze Europy. Tam również hitowe starcia i stawką awans do półfinału tych rozgrywek. We Włoszech chyba wszystkich elektryzuje „domowy pojedynek”, ponieważ AC Milan na San Siro zmierzy się z AS Romą, a pierwszy gwizdek już w czwartek o godzinie 21:00.Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

AC Milan – AS Roma – typy bukmacherskie

AC Milan niestety nie poradził sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, chociaż trzeba wziąć pod uwagę fakt, że mieli bardzo trudnych rywali: Borussia Dortmund, PSG oraz Newcastle United. Zaczęli słabo, bo pierwsze dwa mecze kończyli bezbramkowymi remisami z BVB oraz Newcastle, a potem w Paryżu dostali lanie 0:3. W efekcie mieli tylko dwa punkty na koncie po trzech kolejkach, ale potem zaczęli grać niebo lepiej: pokonali u siebie PSG 2:1, przegrali z Dortmundem 1:3 i to był chyba kluczowy mecz, który przekreślił ich szansę na wyjście z grupy, a na otarcie łez pokonali w Anglii Newcastle United 2:1. Dzięki temu finiszowali na 3. miejscu i grali w 1/16 finału LE, gdzie najpierw rozprawili się z Rennes, a potem czekało ich starcie ze Slavią Praga. Najpierw we Włoszech wygrali 4:2, chociaż można mieć sporo zastrzeżeń do obrony, ponieważ Czesi grając w osłabieniu potrafili zdobyć dwa gole. W rewanżu jednak klub z Mediolanu stanął na wysokości zadania i przypieczętował awans zwycięstwem 3:1. Siedem strzelonych bramek i trzy stracone w tym dwumeczu. W Serie A Milan znowu wskoczył na właściwe tory, bo umocnił się na fotelu wicelidera i zmierza po wicemistrzostwo Włoch. Wygrali pięć spotkań z rzędu, między innymi z Lazio Rzym i Fiorentiną.

AS Roma od początku sezonu gra w Lidze Europy i zajęli drugie miejsce z bilansem (4-1-1) za plecami właśnie Slavii Praga. Włoski zespół przegrał tylko w Pradze i zremisował z Genewie z Servette. W 1/16 tych rozgrywek czekał na nich Feyenoord Rotterdam i nie obeszło się bez kłopotów, bo w Holandii padł remis 1:1, w rewanżu również taki sam wynik i do wyłowienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których Rzymianie okazali się lepsi. W następnej rundzie czekało angielskie Brighton, które u siebie rozbili aż 4:0 i już wtedy były wiadome, kto awansuje dalej. W Serie A Roma też się rozkręca, niepokonana od siedmiu kolejek (5 wygranych i 2 remisy) i ostatnio zwycięstwo w wielkich derbach Rzymu 1:0, dzięki czemu zbliżają się do TOP 4. Jak na wojnę domową najlepszym rozwiązaniem jest gol po obu stronach – 2.00 w Betfan.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze muszą wykorzystać atut własnego boiska, a AS Roma postara się wyjechać z dobrym rezultatem. Stawką awans do półfinału Ligi Europy. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie AC Milan – AS Roma

Milan wygrał oba mecze Ligi Europy na San Siro

W każdym z tych spotkań strzelali przynajmniej dwie bramki

Roma przegrała tylko dwa mecze w całej edycji LE

We wszystkich pięciu ostatnich pojedynkach bezpośrednich padał BTTS, co jest dobrym prognostykiem przed tym meczem.

Przewidywane składy AC Milan – AS Roma

AC Milan : Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud AS Roma: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Fot. PressFocus