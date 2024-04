Znamy decyzję PZPN w sprawie finału Pucharu Polski

Komisja Dyscyplinarna PZPN zdecydowała się przychylić do wniosku o zawieszenie kary dyscyplinarnej wobec Wisły Kraków. Oznacza to, że zorganizowane grupy kibicowskie „Białej Gwiazdy” będą mogły pojawić się na Stadionie Narodowym podczas finału Pucharu Polski. I oznacza, że Jarosław Królewski nie musi już grozić oddaniem walkowera.

PZPN zgodził się na zawieszenie kary

Jakiś czas temu informowaliśmy na łamach naszego portalu o stanowisku Jarosława Królewskiego wobec ewentualnego zakazu wstępu dla kibiców Wisły Kraków. Właściciel „Białej Gwiazdy” stwierdził, że jeśli ich kibice nie będą mogli uczestniczyć w meczu, to mecz się nie odbędzie, bo Wisła odda go walkowerem. Podawano choćby przykład Lecha Poznań, któremu Komisja także uchyliła karę, by kibice tego klubu mogli udać się na Stadion Narodowy.

W oficjalnym komunikacie na portalu „Łączy nas piłka” czytamy, że Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej wzięła pod uwagę fakt, że kara jaka została nałożona na Wisłę Kraków w poprzednim sezonie de facto nie mogła zostać wykonana. To dlatego, że klub nie miał kiedy odbyć kary nałożonej przez PZPN za rzucanie rac w Lublinie. Wszystkie kolejne mecze grał potem u siebie. Kara ta pochodzi jeszcze z listopada 2022 roku i meczu 1/8 finału.

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej PZPN dotyczącej zawieszenia kary dla kibiców Wisły Kraków w Pucharze Polski ❗️ https://t.co/mgC8tMm8rA — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) April 10, 2024

PZPN grozi jednak palcem

Oto droga Wisły do finału Pucharu Polski:

2:1 po dogrywce z Lechią Gdańsk (1/32 finału)

3:0 z Polonią Warszawa (1/16 finału)

4:1 ze Stalą Rzeszów (1/8 finału)

2:1 po dogrywce z Widzewem Łódź (ćwierćfinał)

2:1 z Piastem Gliwice (półfinał)

Wisła Kraków została ukarana zakazem wyjazdu kibiców, natomiast w trakcie rozgrywek Pucharu Polski za każdym razem występowała w roli gospodarza. Mimo to kara została zawieszona na okres próby, który ma wynosić trzy lata. Jednocześnie Komisja Dyscyplinarna PZPN poucza Wisłę oraz jej kibiców w związku z niewłaściwym zachowaniem:

Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski.