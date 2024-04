Manchester United w Lidze Mistrzów? Istnieje wyjście awaryjne

Choć Manchester United w Premier League zajmuje dopiero 6. miejsce i do strefy Ligi Mistrzów traci aż 11 punktów, ”Czerwone Diabły” wciąż mogą zagrać w tych elitarnych rozgrywek. Wszystko dzięki UEFA, która zmieniła przepisy. Dzięki nowym regulacjom 6. miejsce może wystarczyć Manchesterowi United do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

UEFA zmieniła przepisy

Choć Manchester United ma do rozegrania jeszcze siedem meczów, 11 punktów straty do czwartego Tottenhamu może okazać się zbyt dużą różnicą do zajęcia miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Istnieje jednak furtka, która umożliwi Manchesterowi United udział w Champions League nawet w przypadku zajęcia w Premier League szóstego miejsca.

W związku ze zmianą formatu Ligi Mistrzów od przyszłego sezonu, dwa kraje, które w tym sezonie będą miały najlepszy współczynnik UEFA, w przyszłorocznej edycji tych rozgrywek będą miały pięciu reprezentantów. Anglia zajmuje obecnie trzecie miejsce z takim samym współczynnikiem, co drugie Niemcy. Jednak Anglicy mają jeszcze pięciu reprezentantów w europejskich pucharach, podczas gdy Niemcy trzech.

W Lidze Europy Anglię wciąż reprezentuje West Ham, który teoretycznie dalej ma szansę na zajęcie piątego miejsca w Premier League. ”Młoty” zajmują w tej chwili siódme miejsce z 12-punktową stratą do Aston Villi, a do rozegrania mają jeszcze sześć meczów. West Ham wciąż jest także w grze o Ligę Europy, gdzie triumf daje udział w następnej edycji Ligi Mistrzów.

Jeżeli West Ham zakończyłby sezon ligowy na 5. miejscu i wygrał Ligę Europy, a Anglia w tym sezonie byłaby w pierwszej dwójce pod względem współczynnika UEFA, najbogatsza liga świata zyskałaby dodatkowego, szóstego reprezentanta w Lidze Mistrzów. W przypadku triumfu w Lidze Europy ”Młoty” i tak byłyby pewne gry w Lidze Mistrzów, więc pałeczka przechodzi dalej. A jako że Manchester United jest na pole position w rywalizacji o szóste miejsce, taki scenariusz dawałby podopiecznym Erika ten Haga udział w Champions League drugi rok z rzędu.

Man United could reach Champions League by finishing sixth after UEFA rule changehttps://t.co/vkTWmzuSSa — talkSPORT (@talkSPORT) April 10, 2024

Taki scenariusz może być jednak o tyle trudny do realizacji, że West Ham w ćwierćfinale czeka batalia z wciąż niepokonanym w tym sezonie Bayerem Leverkusen. W Premier League zaś zespół Davida Moyesa czekają jeszcze wymagające starcia z Liverpoolem, Chelsea i Manchesterem City.

Manchester United najprawdopodobniej więc będzie musiał zadowolić się tylko grą w Lidze Europy, choć i to nie jest pewne. Za ich plecami stworzyła się liczna grupa pościgowa, bowiem między szósty Manchester United a dziesiąte Brighton dzieli zaledwie sześć punktów różnicy. Chętni do gry w europejskich pucharach są także Newcastle i Chelsea, które tracą do United kolejna dwa i pięć punktów.

fot. screen YouTube