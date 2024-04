32-latek przeszedł siedem operacji. Ogłosił koniec kariery

Pomocnik Leeds United Stuart Dallas ogłosił koniec kariery w wieku 32 lat z powodu ciągłych problemów zdrowotnych. Rozbrat z piłką nastąpił po serii siedmiu niezbędnych operacji po ciężkim złamaniu nogi, którego doznał w kwietniu 2022 roku.

„Jestem rozczarowany, ale spokojny”

Dallas przyznał, że choć koniec kariery jest trudny, to czuje się w pełni pogodzony. – Jestem rozczarowany, ale są ludzie w znacznie trudniejszej sytuacji. Cenię to, co udało mi się osiągnąć – mówi. Mimo wznowienia treningów w bieżącym sezonie, dalsze problemy zdrowotne uniemożliwiły mu powrót do gry. – Przeszedłem przez salę operacyjną około dziesięć razy. To wiele mówi – stwierdził, odnosząc się do swojej długiej drogi do zdrowia. Zawodnik podkreślił także, że nigdy nie tracił nadziei na powrót do gry, lecz z czasem uświadomił sobie, że powrót na poziom elitarny jest nieosiągalny.

Nigdy nie straciłem nadziei, ale ostatnie miesiące pokazały, że będzie to bardzo trudne. Moje ciało po prostu nie jest już zdolne do tego, co potrzebne na najwyższym poziomie.

Żegnając się z karierą Dallas udzielił na koniec kariery rady młodszym zawodnikom, aby cieszyli się każdą chwilą na boisku. Podkreślił, że kluczem jest silna psychika, którą miał dzięki wsparciu swojej rodziny. Dallas nie grał od kwietnia 2022 roku, kiedy doznał złamania kości udowej w meczu Premier League z Manchesterem City. Pomimo najlepszych wysiłków samego Stuarta, chirurgów, personelu medycznego i rehabilitacyjnego w Thorp Arch w ciągu ostatnich dwóch lat, nie udało mu się niestety wrócić do gry.

Leeds, Irlandia Północna i i legenda Fantasy Premier League

Piłkarz był integralną częścią drużyny Marcelo Bielsy, która w sezonie 2019/2020 awansowała do angielskiej ekstraklasy po 16 latach nieobecności. W Premier League także potrafił błyszczeć. Przede wszystkim zdobył dwa gole w wyjazdowym meczu przeciwko Manchesterowi City w kwietniu 2021 roku, pomagając Leeds United sensacyjnie wygrać 2:1 i to mimo gry w dziesiątkę przez większą część spotkania. Jego zwycięska bramka w doliczonym czasie gry była jednym z najbardziej spektakularnych momentów tamtego sezonu. Dla „The Citizens” była to jedna z sześciu porażek w Premier League, choć i tak spokojnie sięgnęli po tytuł.

266 appearances 🅰️

25 Goals ⚽️

One of Bielsa’s main men 🏃

Promotion in 2020 🏆

POTY 2021 🥇 and this winning goal against Man City Thank you, Stuart Dallas 💙💛 pic.twitter.com/plniUR6NbC — 🇮🇨🦚 (@BielsaLUFC) April 10, 2024

Dallas był stałym punktem reprezentacji Irlandii Północnej, pomagając drużynie w dotarciu do 1/8 finału Euro 2016. Zaliczył 67 występów w reprezentacji Irlandii Północnej, w których udało mu się zdobyć trzy bramki. A dlaczego jest legendą Fantasy Premier League? Ano dlatego, że zdobywał punkty jako obrońca w sezonie 2020/21, a występował de facto na pozycji pomocnika i to całkiem ofensywnego w intensywnie grającej ekipie Marcelo Bielsy.

Stuart Dallas' legendary 2020/21 #FPL season: 💥 171 points

🎯 8 goals

🤝 3 assists

💪 12 clean sheets

💰 15 bonus points Enjoy retirement, @dallas_stuart! https://t.co/DfnoPBTcFz pic.twitter.com/mZgLMAT5jk — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 10, 2024

fot. PressFocus