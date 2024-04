Liverpool – Atalanta 11.04 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.89 Liverpool - Atalanta Liverpool powyżej 6.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Liverpool – Atalanta. Emocje związane z Ligą Mistrzów już za nami, więc czas na kolejną dawkę europejskich pucharów. Już w czwartkowy wieczór będziemy mogli obejrzeć ćwierćfinały kolejnych rozgrywek. The Reds przyjmą u siebie gości z Bergamo, więc starcie zapowiada się obłędnie. Faworyt oczywiście może być tylko jeden. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Liverpool – Atalanta – typy bukmacherskie

Liverpool do tego spotkania przystąpi w mieszanych nastrojach, bowiem po remisie 2:2 w spotkaniu z Manchesterem United. Typy bukmacherskie na europejskie puchary nie należą do najłatwiejszych. Mimo 28 sytuacji bramowych, The Reds nie udało się strzelić więcej goli, co przełożyło się na podział punktów na Old Trafford. Ostatni okres to jednak udane tygodnie w wykonaniu ekipy Jurgena Kloppa, bowiem w poprzednich 13 spotkaniach przegrali zaledwie raz. Ekipa z miasta The Beatles strzela dużo bramek, jednakże i też trochę ich też traci. W ostatnich 13 domowych meczach, udało im się zachować zaledwie raz czyste konto.

Atalanta również nie ma za sobą udanego weekendu, bowiem przegrali ostatni mecz 1:2 z Cagliari. Była to druga porażka z rzędu dla drużyny trenera Gasperriniego. W Serie A zajmują dopiero 6-tą lokatę, ze stratą 5 oczek do Romy, która jest przed nimi. Ostatnie tygodnie nie należą do szczególnie udanych dla zespołu z Bergamo, bowiem wygrali zaledwie 2 z poprzednich 8 spotkań. Sukces w europejskich pucharach to ich ostatnia nadzieja, bo na krajowym podwórku już od dawna jest pozamiatane.

Spotkanie to poprowadzi Turek, Halil Umut Meler. Jest to doświadczony arbiter w europejskich rozgrywkach, ponieważ do tej pory poprowadził już w nich 25 spotkań. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.30 czerwonych i 5.09 żółtych.

Moim zobaczymy dość ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym rywala. Jedna o wiele więcej będą ich mieli gospodarze, którzy potrafią zdominować przeciwnika już od pierwszych minut. To powinno przełożyć się na sporą liczbę stałych fragmentów gry z rogu boiska. Stawiam na minimum 7 rzutów rożnych w wykonaniu Liverpoolu po kursie @1.89 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Liverpool – Atalanta

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Liverpool – Atalanta. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do siatki ma Mohamed Salah, egipski napastnik drużyny gospodarzy. Kurs na gola w jego wykonaniu wynosi @1.75.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gra jest o wszystko i nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć kwestię awansu. Podopieczni Jurgena Kloppa zrobią wszystko, by zakończyć sezon z minimum jednym tytułem. Stawką gra w półfinale Ligi Europy. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Atalanta

Liverpool jest niepokonany od trzech spotkań

Atalanta przegrała dwa ostatnie mecze

W ostatnich siedmiu meczach z udziałem The Reds zanotowano BTTS

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Przewidywane składy Liverpool – Atalanta

Liverpool: Kelleher – Gomez, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, Mac Allister – Salah, Gakpo, Diaz

Kelleher – Gomez, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, Mac Allister – Salah, Gakpo, Diaz Atalanta: Musso – Toloi, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, Ederson, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri – Lookman, Scamacca

Fot. PressFocus