Tomasz Kaczmarek zwolniony z Den Bosch

Drugoligowe Den Bosch poinformowało, że Tomasz Kaczmarek przestał pełnić funkcję pierwszego trenera. To efekt nowych porządków wprowadzanych przez azjatyckich właścicieli, bowiem cztery firmy z Dalekiego Wschodu nabyły w klubie swoje udziały. Kaczmarek zostawia Den Bosch na przedostatnim miejscu w tabeli Eerste Divisie.

Tomasz Kaczmarek odchodzi z Den Bosch

10 kwietnia FC Den Bosch poinformowało, że dopięło formalności z nowymi akcjonariuszami klubu. Częściowe udziały w drugoligowcu nabyły cztery azjatyckie firmy, co ma pomóc wyprowadzić klub z kłopotów finansowych. Przez ostatnie trzy lata właścicielami Den Bosch byli Amerykanie, lecz zamiast obiecanego rozwoju, klub popadł w problemy finansowe. Pracownicy klubu byli niezadowoleni z amerykańskich właścicieli, a niektórzy udziałowcy mieli nie wywiązywać się z zobowiązań finansowych. Wreszcie, pod koniec marca udało się ”wypchnąć” dotychczasowych akcjonariuszy.

Amerikaanse aandeelhouders FC Den Bosch verkopen aandelen; club krijgt vier nieuwe aandeelhouders De vijf Amerikaanse aandeelhouders van FC Den Bosch doen afstand van hun aandeel in de club. De aandelen en bijbehorende verplichtingen, worden overgenomen door vier nieuwe partijen — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) March 28, 2024

Po kilku tygodniach rozmów FC Den Bosch porozumiało się z czterema azjatyckimi firmami. Każda z nich ma nabyć nie więcej niż 25% udziałów, bowiem grupa lokalnych akcjonariuszy ”Forza FC Den Bosch” dogadała się, że także chce mieć wpływ na to, co będzie działo się w klubie.

Klub, w którym swoje pierwsze kroki stawiał Ruud van Nistelrooy jeszcze przed dopięciem formalności rozpoczął zmiany strukturalne. Na początku kwietnia nowym dyrektorem sportowym Bernarda Schuitemana, który w przeszłości był m.in. skuatem Wolverhampton, a do niedawna rolę tę pełnił w Feyenoordzie i Urawie Red Diamonds.

W Japonii 50-latek współpracował więc z Maciejem Skorżą, a po przybyciu do Den Bosch zastał na stanowisku trenera Tomasza Kaczmarka. Wrocławianin od 10 kwietnia 2023 roku pełnił rolę szkoleniowca ”Biało-Niebieskich Smoków”, a klub obejmował na przedostatnim miejscu w tabeli Eerste Divisie. Co prawda spadek Den Bosch nie groził, bowiem druga liga jest w Holandii ostatnią profesjonalną, co wiąże się z brakiem spadku na trzeci szczebel.

Po roku historia zatoczyła koło i na pięć kolejek przed końcem sezonu De Bosch zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Eerste Divisie. Podopieczni Kaczmarka lepsi są jedynie od młodzieżowej drużyny Utrechtu, nad którą mają zaledwie dwa punkty przewagi.

Choć w minionej kolejce Den Bosch pokonało młodzieżową drużynę Ajaxu, nowi właściciele uznali, że nie chcą budować przyszłości na byłym szkoleniowcu Lechii Gdańsk. Wobec tego równo rok po objęciu stanowiska pierwszego trenera Den Bosch Tomasz Kaczmarek został zwolniony. Dyrektor sportowy Bernard Schuiteman tłumaczył, że klub chce dążyć do innego sposobu gry niż ten, który preferuje 39-letni szkoleniowiec.

Naszym zdaniem do preferowanego sposobu gry potrzebujemy innego trenera. Pozostałe w tym sezonie treningi oraz mecze chcemy wykorzystać do stawiania pierwszych kroków w tym kierunku. Dzięki temu zyskamy wgląd, którzy zawodnicy z obecnej kadry pasują do nowego systemu.

Tomasz Kaczmarek poprowadził Den Bosch w 40 meczach, co jest najwyższym wynikiem (ex aequo z Markiem Brysem) wśród zagranicznych trenerów klubu. Pod wodzą Polaka Den Bosch punktowało ze średnią 0,78 pkt./mecz, co jest najgorszą średnią wśród trenerów, którzy poprowadzili ten klub przynajmniej w takiej liczbie spotkań.

Za kadencji Kaczmarka Den Bosch wygrało zaledwie siedem razy, 10 razy zremisowało i poniosło aż 23 porażki. W tym sezonie Eerste Divisie Den Bosch straciło aż 60 goli w 33 meczach, co jest czwartym najgorszym wynikiem w lidze. 30 strzelonych goli sprawia zaś, że Den Bosch jest trzecią najgorszą ofensywą ligi. Warto dodać, że w Eerste Divisie występuje 20 zespołów.

