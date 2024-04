Wiele wskazuje na to, że już wkrótce trzynastoletnia przygoda Manuela Neuera z Bayernem Monachium dobiegnie końca. 38-latkowi kończy się kontrakt z klubem i niewiele zanosi się na to, że zostanie on przedłużony. ”Bawarczycy” znaleźli następcę swojego legendarnego bramkarza, a ma nim zostać Alexander Nubel.

Manuel Neuer dołączył do Bayernu Monachium w 2011 roku przechodząc za 30 milionów euro z Schalke. Bramkarz imponował grą w barwach ”Królewsko-Niebieskich”. Był jednym z najlepszych na swojej pozycji w lidze, dlatego też zapracował sobie na transfer do hegemona Bundesligi.

Neuer z miejsca stał się głównym graczem między słupkami ”Bawarczyków”. Przez 13 lat gry na Allianz Arenie rozegrał aż 513 spotkań. W tym czasie sięgnął po 11 mistrzostw Niemiec, pięć Pucharów Niemiec oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. W reprezentacji narodowej Neuer rozegrał 117 meczów, co przełożyło się na mistrzostwo świata w 2014 roku. Śmiało można stwierdzić, że Neuer zasłużył na miano legendy Bayernu Monachium oraz reprezentacji Niemiec.

Wiele wskazuje jednak na to, że jego przygoda w Bayernie niebawem dobiegnie końca. Kapitan abdykującego mistrza Niemiec ma już 38 lat i jest coraz bliżej końca kariery. Jego kontrakt kończy się w czerwcu 2025 roku, więc jest to dobry moment, aby między słupkami stanął ktoś młodszy.

Następcą Neuera ma zostać Alexander Nubel. 27-latek obecny sezon spędza na wypożyczeniu w Stuttgartcie i spisuje się tam znakomicie. Wszyscy w Bayernie są zadowoleni z jego dyspozycji. Szczególnym fanem jego talentu jest były wieloletni prezes Bayernu Uli Hoeness, który bardzo kibicuje golkiperowi.

Według doniesień mediów, bramkarz uzgodnił już warunki nowego kontraktu z ”Bawarczykami”, który ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Nubel w przyszłym sezonie ponownie ma udać się na wypożyczenie do Stuttgartu, aby wraz z końcem umowy Neuera w 2025 roku zastąpić go w bramce. Podczas kolejnego rocznego wypożyczenia Nubel nudzić się nie będzie, bowiem Stuttgart najprawdopodobniej zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

🔴🔐 Documents are almost ready for Alexander Nübel to sign new long term deal at FC Bayern, decision approved by the entire board.

Loan to Stuttgart until June 2025 will also follow as part of development plan. pic.twitter.com/aCluGjHRpM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2024