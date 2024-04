Warta Poznań przedłużyła kontrakt z bramkarzem. Jędrzej Grobelny z nową umową

Warta Poznań poinformowała, że jej 22-letni bramkarz Jędrzej Grobelny przedłużył umowę z klubem. Golkiper będzie reprezentować barwy „Zielonych” co najmniej do końca czerwca 2025 roku.

Grobelny zostaje w Warcie

Warta Poznań kontraktuje zawodników na następny sezon. W sezonie 2024/2025 w ekipie ”Zielonych” nadal będzie występować Jędrzej Grobelny. Jak poinformowała Warta Poznań, nowa umowa z 23-latkiem została podpisana do końca czerwca 2025 roku. Dotychczasowa umowa wygasała 30 czerwca 2024 roku. W kontrakcie Warta ma możliwość jednostronną opcję przedłużenia współpracy z golkiperem o kolejne 24 miesiące.

🧤 Jędrzej Grobelny podpisał nowy kontrakt z Wartą Poznań. Obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, a klub ma jednostronną opcję przedłużenia współpracy o kolejne 24 miesiące ✍🏼 Szczegóły ⤵️ — Warta Poznań (@WartaPoznan) April 11, 2024

Niemal cała drużyna „Zielonych” w tym sezonie Ekstraklasy nie zachwyca. Pomimo to pozycja bramkarza nie jest wielkim problemem dla Warty. Grobelny gra dość solidnie, choć zdarzają mu się błędy. Mimo wszystko jego sezon można zaliczyć do udanych, zważając na to, że jest to jego pierwszy pełny sezon w Ekstraklasie. Siedem meczów ”na zero z tyłu” oraz mniejsza liczba bramek straconych niż rozegranych meczów (19 przepuszczonych goli w 20 meczach) to bilans, który niewątpliwie pomógł klubowi w decyzji o przedłużeniu kontraktu z „Zielonymi”.

Na razie były młodzieżowy reprezentant Polski ma na koncie 35 spotkań w Ekstraklasie. Mierzący 190 cm wzrostu Grobelny na pewno ma posiada umiejętności, które sprawiają, że może pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Zdaniem prezesa Warty Artura Meissnera zawodnik wykorzystał swoją szansę. Jednak, aby pójść dalej, Grobelny będzie musiał coraz częściej pokazywać swój potencjał i udowodnić trenerowi Dawidowi Szulczkowi, że ten nadal powinien na niego stawiać. Tak prezes Warty mówił w mediach klubowych o nowej umowie z Grobelnym:

Trudno byłoby nie dostrzec postępów, które w ostatnim czasie zrobił Jędrzej Grobelny. (…) Można powiedzieć, że Jędrzej wykorzystał swoją szansę i dziś w coraz większym stopniu stanowi o sile pierwszej drużyny. Na dodatek ma też spory potencjał.

Powrót do rodzimego klubu

Urodzony w 2001 roku zawodnik jest wychowankiem akademii Warty. W 2017 roku Grobelny przeniósł się do Szczecina, zostając piłkarzem miejscowej Pogoni. Jednak poznaniak nie przebił się do pierwszego zespołu „Dumy Pomorza”. Dlatego w 2020 roku bramkarz postanowił spróbować szczęścia na rocznym wypożyczeniu.

W sezonie 2020/2021 Grobelny był jednak tylko rezerwowym w Miedzi Legnica. Pomimo to udało mu się zadebiutować na szczeblu centralnym. Grobelny zagrał siedem razy w rozgrywkach I ligi. Uraz czwartej kości śródręcza przeszkodził golkiperowi w bronieniu podczas drugiej połowy sezonu, a Paweł Lenarcik nie dał potem wyrwać sobie miejsca w podstawowej „jedenastce” Miedzi.

W 2021 roku Grobelny wrócił do swojej macierzystego klubu, ponieważ Pogoń postanowiła nie prolongować nowego kontraktu z bramkarzem. W marcu 2022 roku wychowanek Warty otrzymał szansę debiutu w Ekstraklasie. Poznaniacy przegrali co prawda 0:1 z Bruk-Bet Termalicą, lecz do końca sezonu młody piłkarz bronił dostępu do bramki w większości spotkań. W obecnym sezonie Grobelny wygrywa rywalizację w bramce z innym wychowankiem Warty Adrianem Lisem.

fot. Warta Poznań / YouTube