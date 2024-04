Prezydent Zabrza zapowiada prywatyzację Górnika

O stanowisko prezydenta Zabrza w drugiej turze wyborów samorządowych powalczą przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Rupniewska oraz obecna, wieloletnia prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Faworytką do zwycięstwa jest Rupniewska. Ale co to ma wspólnego z futbolem? Do tej pory w Górniku wiele miały do powiedzenia zarządzające nim władze miejskie.

Chociaż Górnik Zabrze w tym sezonie – szczególnie w rundzie wiosennej – nie zawodzi, sytuacja boiskowa pudruje problemy strukturalne, jakie od lat panują w klubie. Dużo mówi się o zmianie właściciela Górnika. Prezydent Zabrza Małgorzata-Mańka Szulik przykuła uwagę kibiców drużyny z Górnego Śląska wpisem w mediach społecznościowych.

Ważny komunikat

Niewiele wskazywało na to, że przed niedzielnym meczem ligowym Górnika ze Śląskiem Wrocław coś rozpali kibiców do czerwoności. A tymczasem zadbała o to prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która za pośrednictwem swojej strony na Facebooku wypowiedziała się na temat dalszych losów utytułowanego klubu ze wspaniałą historią.

Na Facebooku Mańki-Szulik czytamy:

Ta sesja zaważy na przyszłości Górnika Zabrze! Po raz kolejny złożyłam uchwałę dot. prywatyzacji klubu na sesję Rady Miasta, która zwołana została na 17 kwietnia br. Jestem przygotowana i zdeterminowana, żeby zakończyć ten proces w tej kadencji, czyli do 7 maja.

Prezydent Zabrza dąży do prywatyzacji klubu piłkarskiego, który jest chlubą tego miasta:

Kończy się długi i skomplikowany proces prywatyzacji Górnika. Zgodnie z wymaganiami prawa po ogłoszeniu jego rozpoczęcia zaprosiliśmy do negocjacji wszystkich zainteresowanych. Proces musi się odbywać w sposób transparentny i otwarty dla wszystkich. Zleciliśmy wycenę akcji profesjonalnemu podmiotowi, który się w tym specjalizuje, podpisaliśmy z zainteresowanymi dokumenty o zachowaniu poufności i dopuściliśmy ich do badania sytuacji finansowej spółki. Odbyły się także wstępne spotkania ze wszystkimi trzema zainteresowanymi podmiotami oraz wyznaczono terminy kolejnych spotkań. Zaproponowałam Lukasowi Podolskiemu udział w roli obserwatora w finalnych pracach komisji.

Ile warte są akcje Górnika?

Z ustaleń ”Dziennika Zachodniego” wynika, że wartość akcji Górnika sięga ośmiu milionów złotych. Lokalna prasa podaje też, że zainteresowani większościowymi udziałami są Thomas Hansla, właściciel firmy Key Solutions, który ma znakomite relacje z Lukasem Podolskiem, DL Invest Group i Zarys, czyli Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego.

Górnik w regionie jest klubem szanowanym, który cieszy się wielką estymą. Nie może zatem dziwić, że są chętni, by przejąć władzę przy Roosevelta.

fot. PressFocus