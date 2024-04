PRIME MMA 8: Don Kasjo – Tańcula – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 3.70 PRIME MMA 8 Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Arkadiusz Tańcula 2 Obstaw

Krótka przerwa od świata freak-fightów dobiega końca. Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. Dużo osób jest zdania, że będzie to najciekawsza edycja gali pod szyldem tej organizacji! My nie mamy nic przeciwko temu. Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź PRIME MMA 8. Zapraszam do artykułu!

Gala Prime MMA 8 odbędzie się już 13 kwietnia w Warszawie w Studiu Polsat 2400, a obiekt ten stanowi jeden z najbardziej imponujących telewizyjno-filmowych w Polsce – wybudowane w 2023 roku Studio 2400 bez wątpienia należy do ścisłej czołówki największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sal.

PRIME MMA 8 – typy bukmacherskie

Oczywiście w pierwszej kolejności skupimy się na walce wieczoru: Don Kasjo kontra Arkadiusz Tańcula. Ubiegły rok nie był zbyt udany dla Kasjusza Życińskiego, ponieważ stoczył dwie walki na Prime MMA i w obu przegrał. Pierwszym rywalem był Dominik Zadora i dał prawdziwą lekcję boksu Kasjuszowi. Wygrał przede wszystkim doświadczeniem i szybkością. Każdą z rund Dominik zaczynał od potężnych ciosów, co podcinało skrzydła rywalowi, a pojedynek skończył się przed czasem. Potem stoczył walkę z Pawłem Tyburskim, gdzie był zdecydowanym faworytem i przegrał. Arkadiusz Tańcula natomiast w słabym stylu przegrał z Maksymilianem Wiewiórką, błyskawicznie odpadając z turnieju o milion złotych. Przegrał także z Adrianem Polańskim, ale już na FAME 19 pokonał Amadeusza Roślika. Arek może nie ma tyle doświadczenia co Don Kasjo, ale na pewno siła uderzenia jest po jego stronie i będzie chciał zasypać rywala potężnymi ciosami. Kasjusz mam wrażenie, że z walki na walkę spisuje się gorzej. Z całym szacunkiem do jego ostatniego rywala – Boxdela… Zdecydowanie miał za mało czasu na „metamorfozę” i treningi. Tutaj idę w stronę Tańculi, bo czuję że może „czystym uderzeniem” zgasić światło Kasjuszowi. Typ: wygrana Arkadiusza Tańculi.

W drugiej walce Paweł „Prezes” Jóźwiak zmierzy się z Jakubem „Japczanem” Piotrowiczem. Pawłowi przede wszystkim ciąży pesel, bo na karku już 50 lat. Przegrał z Boxdelem na Fame Friday Arena 2, potem w kontrowersyjnych okolicznościach i skandalu zdaniem sędziów przegrał z Jackiem Murańskim. Ta walka pokazała, że mimo słabej postawy Jacka, który tak naprawdę nie wyprowadzał ciosów, Paweł nie potrafił dojść do słowa, zdominować rywala. Był wolny i przewidywalny. Ostatnia jego walka odbyła się na CLOUT MMA 4, gdzie przegrał zasłużenie z Adrianem Ciosem. Moim zdaniem Paweł już nie wygra żadnej walki. „Japczan” dopiero zaczyna swoją przygodę, bo wygrał z Piotrem Witczakiem na High League 1 oraz przegrał z Robertem Pasutem. Za nim przemawia przede wszystkim wiek. Jest znacznie młodszy, szybszy, ale także silniejszy, ponieważ mocno postawił na swój rozwój siłowy. Stawiam na zwycięstwo Jakuba.

Karta walk PRIME MMA 8

Podczas kwietniowego wydarzenia ponownie zobaczymy m.in. Igrzyska Gladiatorów, które ostatnio cieszyły się dużym uznaniem ze strony fanów i cała formuła została pozytywnie odebrana. Tym razem w Igrzyskach Gladiatorów zobaczymy chociażby Patryka „Robaliniego” Śliwę, Ronaldo „Czarnego Polaka” Mirandę, czy Macieja „Wujek Samo Zło” Gnatowskiego. W walce w formule K-1 w małych rękawicach Daro „Lew” Kaźmierczuk zmierzy się z Michałem “Bagietą” Gorzelańczykiem.

Zapowiedź gali PRIME MMA 8

Włodarze PRIME MMA zapowiadali głośne powroty i tak też się dzieje, ponieważ do klatki po długiej przerwie wracają Wujek Samo Zło czy Rafał Pazik. Bez wątpienia sporym zainteresowaniem będą się cieszyć Igrzyska Gladiatorów, w których zobaczymy ośmiu zawodników, cztery pary i trzy walki. Wielu fanów freak-fightów czeka także na starcie „Bagiety” z Daro „Lwem”. Między tymi panami jest mały konflikt od niedawna, na konferencji Daro zaatakował swojego rywala sprzedając mu „liścia”, a Michał zapowiedział zemstę w klatce. Takiej gali nie można przegapić, tym bardziej, że w K-1 w małych rękawicach Jakub „Paramaxil” Frączek zmierzy się z Tomaszem Olejnikiem. Olejnik zapowiedział, że idzie po Arkadiusza Tańculę…

Gdzie oglądać PRIME MMA 8

Aby obejrzeć galę PRIME MMA 8 musisz wykupić dostęp PPV na stronie https://primemma.tv/#. W cenie 39,99 zł dostępna transmisja w jakości 720p, natomiast za 44,99 zł otrzymasz full HD.