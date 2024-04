Harry Kane przeżył chwile grozy przed meczem z Arsenalem

Podczas gdy Harry Kane był wraz z Bayernem w drodze do Londynu na mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów z Arsenalem, jego dzieci uczestniczyły w wypadku samochodowym. W zderzeniu furgonetki marki Mercedes z osobowym autem Renault uczestniczyło aż dziewięć osób. Na szczęście, nikt nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

Nieco ponad dobę przed meczem Bayernu z Arsenalem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów doszło do bardzo groźnego incydentu z udziałem dzieci Harry’ego Kane’a. Nieopodal bawarskiej miejscowości Schäftlarn na autostradzie stanowej 2071 doszło do zderzenia Mercedesa z osobowym Renault.

Mercedesem podróżowała trójka dzieci Harry’ego Kane’a, a łącznie w wypadku poszkodowanych było dziewięć osób. Szef ochotniczej straży pożarnej w Hohenschäftlarn mówił, że ”to ogromne szczęście, że nikt nie odniósł większych obrażeń”. Daniel Buck w rozmowie z BBC News dodał, że oba samochody były poważnie uszkodzone, a pierwszą rzeczą, którą służby zastały po przybyciu na miejsce zdarzenia to duża liczba poszkodowanych. Droga musiała zostać zamknięta na ok. dwie godziny, a straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy euro.

Dzieci Kane’a – Louis (3 lata), Vivienne (5 lat), Ivy (7 lat) – zostały zabrane do szpitala, a rzecznik piłkarza mówił BBC, że nic im się nie stało. ”Dzieciaki mają się dobrze, pojechały do szpitala jedynie na rutynowe badania” – powiedział przedstawiciel Kane’a. Najmłodsze dziecko Kane’a, urodzony w sierpniu 2023 roku Henry oraz żona piłkarza Katie nie znajdowały się w pojeździe.

On Monday, while Harry Kane was on his way to London with the team, three of his kids were involved in a car accident. Luckily, they were only slightly injured and were taken to hospital in an ambulance. Everyone in the vehicles involved suffered minor injuries. Damage: several… pic.twitter.com/CdugCzR9Yo

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 11, 2024