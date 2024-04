Trzecie miejsce to za mało. Kotwica Kołobrzeg zwolniła trenera

Choć Kotwica Kołobrzeg zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli II ligi i wciąż ma szanse na bezpośredni awans do I ligi, zespołu w finałowej fazie sezonu nie poprowadzi już Maciej Bartoszek. Klub, w specyficzny, ale i kulturalny sposób poinformował o rozstaniu z 47-letnim szkoleniowcem. W ostatnich siedmiu kolejkach Kotwicę poprowadzi Ryszard Tarasiewicz, dla którego będzie to powrót na ławkę trenerską po niemal 1,5 roku.

Kotwica Kołobrzeg zaskoczyła. Zwolniła trenera

Po 27 kolejkach Kotwica z dorobkiem 43 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli II ligi i wciąż jest w grze o awans do Fortuna I Ligi. Do drugiego KKS-u Kalisz ”Kotwa” traci cztery punkty, a do prowadzącej w tabeli Pogoni Siedlce – pięć punktów.

Jeszcze po pierwszej kolejce II ligi w 2024 roku Kotwica prowadziła w tabeli dzięki zwycięstwu z Chojniczanką Chojnice 3:0. Od tamtego momentu zespół z Kołobrzegu wpadł jednak w dołek i nie potrafił odnieść zwycięstwa w sześciu kolejnych meczach. W tym czasie ”Kotwa” trzykrotnie zremisowała i trzykrotnie przegrała – była najgorzej punktującą drużyną w II lidze.

Przed rokiem Kotwica dopiero w ostatniej kolejce straciła szanse na bezpośredni awans, spadając do strefy barażowej. W półfinale Kotwica sensacyjnie uległa Motorowi Lublin, który z kolei do barażów awansował rzutem na taśmę. Władze klubu chcąc uniknąć powtórki z rozrywki, zdecydowały się rozstać z Maciejem Bartoszkiem. I przynajmniej w social mediach, wyszło to bardzo z klasą.

Maciej Bartoszek to ktoś więcej niż Trener. To wspaniały człowiek i Przyjaciel, który na zawsze już pozostanie w naszej piłkarskiej rodzinie⚓️

Życie jest nieprzewidywalne i niekiedy przychodzi moment ciężki, gdzie trzeba podejmować trudne decyzje.

Dziękujemy Macieju. Powodzenia. pic.twitter.com/RhanSiAzew — Kotwica Kołobrzeg (@KotwicaMKP) April 11, 2024

Kotwica Kołobrzeg zwolniła trenera dwa dni przed pierwszą rocznicą objęcia funkcji trenera przez 46-latka. Bartoszek poprowadził Kotwicę w 38 ligowych meczach, w których jego zespół zanotował 17 zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek. W tym czasie Kotwica zdobyła w lidze 57 punktów, co było trzecim najlepszym wynikiem w rozgrywkach II ligi. W ciągu ostatniego roku od ”Kotwy” lepiej punktowały jedynie KKS Kalisz (58 pkt.) i Pogoń Siedlce (63 pkt.). Pod względem strzelonych goli, Kotwica nie miała już sobie równych, bowiem strzeliła ich 58.

Powrót na ławkę trenerską

Kotwica szybko znalazła następcę Bartoszka. Już dzień później, klub poinformował, że nowym szkoleniowcem został Ryszard Tarasiewicz. Dla 61-latka jest to powrót na ławkę trenerską po niemal 1,5 roku, bowiem od czasu zwolnienia z Arki Gdynia w listopadzie 2022 roku pozostawał bez pracy.

Kotwica nie będzie dla Tarasiewicza pierwszym klubem z woj. zachodniopomorskiego w karierze trenerskiej. W końcówce sezonu 2011/12 poprowadził on Pogoń Szczecin w ośmiu meczach, z którą przypieczętował awans do Ekstraklasy. W tym sezonie Tarasiewicz poprowadzi Kotwicę jeszcze w siedmiu meczach, a na przygotowanie zespołu do pierwszego pod jego wodzą będzie miał zaledwie dwa dni. Już 14 kwietnia o godzinie 12:00, ”Kotwa” zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Puławy.

Ryszard Tarasiewicz nowym szkoleniowcem Kotwicy Kołobrzeg Witamy na pokładzie ⚓️ i życzymy powodzenia 💪 pic.twitter.com/dib78yDHr3 — Kotwica Kołobrzeg (@KotwicaMKP) April 12, 2024

fot. Kotwica TV / YouTube