Piłkarz Lazio przeżył chwilę grozy

Elseid Hysaj, piłkarz Lazio, nie jest w tym sezonie zbyt częstym wyborem trenera w klubie i jest to stała sytuacja. mimo niedawnej zmiany szkoleniowca w klubie z Rzymu. 30-letni Albańczyk przeżył ostatnio chwilę grozy na autostradzie, podczas jazdy wraz ze swoim teściem. Do tragedii nie brakowało wiele.

Elseid Hysaj był bohaterem i jednocześnie ofiarą przykrego incydentu drogowego. Były piłkarz Empoli oraz Napoli, który we Włoszech gra od 2012 roku, podróżował autostradą wartym 160 tysięcy euro ferrari, wraz ze swoim teściem.

As reported by Corriere dello Sport, #Hysaj and his father-in-law were stuck in the car as the car was on fire 🔥

Fortunately, both managed to leave the vehicle in time and were unharmed 🙏

The #Lazio fullback commented on the incident as follows, "The car suddenly burst into… pic.twitter.com/JIhOB3sdBX

— DCM (@DIRETTADCM) April 12, 2024