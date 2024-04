Gwiazda Newcastle z nowym kontraktem

To już pewne. Newcastle United poinformowało, że ich kluczowy zawodnik przedłużył umowę wiążącą go z klubem. Joelinton, bo o nim mowa podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Brazylijczyk, mimo, że jest obecnie kontuzjowany doszedł do porozumienia z klubem i jeszcze przez długi czas będzie zachwycał kibiców na St James’ Park.

Przedłużenie umowy z 27-letnim Brazylijczykiem było jednym z priorytetów szefostwa czterokrotnych mistrzów Anglii. Długo wydawało się, że Joelinton nie zostanie na dłużej w Newcastle, ale doszło do przełomu w relacjach pomiędzy zawodnikiem a klubem i ostatecznie udało się przekonać piłkarza do pozostania w ekipie „Srok”.

Z przedłużenia kontraktu z Brazylijczykiem bardzo zadowolony jest menadżer Newcastle, Eddie Howe:

Joelinton był obiektem zainteresowania czołowych europejskich klubów. Nowy kontrakt dla 27-letniego Brazylijczyka z pewnością odstraszy potencjalnych kupców. Środkowy pomocnik Newcastle obecnie leczy kontuzję pachwiny, której nabawił się na początku stycznia. „Sroki” zajmują obecnie 8. pozycję w tabeli Premier League wciąż licząc się w walce o europejskie puchary. Do Manchesteru United, który zajmuje 6. pozycję tracą tylko dwa punkty.

Joelinton trafił na St James’ Park w lipcu 2019 roku z Bundesligi. Hoffenheim otrzymało za swojego zawodnika ponad 40 milionów euro. Należy jednak wspomnieć, że trafiając do Newcastle był napastnikiem. Dopiero w Premier League został przekwalifikowany na pozycję środkowego pomocnika. Wyszło mu to na dobre.

Brazylijczyk słabo prezentował się jako napastnik na początku swojej przygody na Wyspach Brytyjskich. Przez 2,5 sezonu wpisał się na listę strzelców tylko siedmiokrotnie. Wynik ten nie przystoi snajperowi na tym poziomie rozgrywek, zwłaszcza, że Newcastle miało swoje ambicje. Pod koniec 2021 roku Eddie Howe zdecydował się przesunąć Joelintona na pozycję ofensywnego pomocnika, z czasem umieszczając go jeszcze głębiej – jako środkowego pomocnika. 27-latek stał się objawieniem w roli pomocnika box-to-box i jest siłą napędową zespołu.

🗣️ "I think it was the best decision to commit my career to Newcastle. I love the club. I love the fans."

