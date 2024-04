Victor Boniface to jedna z największych gwiazd Bundesligi tego sezonu. Nigeryjski napastnik pewnie zmierza ze swoim zespołem po mistrzostwo Niemiec – jego Bayer Leverkusen jest nadal niepokonany w tym sezonie i ma 16 punktów nad Bayernem Monachium oraz VFB Stuttgart. Nigeryjczyk był jednak blisko kolejnej absencji..

Boniface blisko kolejnej bardzo groźnej kontuzji

Nigeryjczyk w styczniu doznał kontuzji pachwiny, nie wziął przez to udziału w Pucharze Narodów Afryki. Na początku kwietnia, powrócił do gry. Bayer w związku z tym, sprowadził na zasadzie wypożyczenia do swojego klubu hiszpańskiego napastnika, Borję Iglesiasa, który wypadł z łask w Realu Betis. W czwartkowym meczu, zagrał po raz trzeci od powrotu do zdrowia.

Victor Boniface is back 🐐 pic.twitter.com/5iiLPIt1Ok — Mobolaji (@mo_bolaji_) April 11, 2024

Boniface w 91. minucie meczu z West Hamem United, w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europy, podbiegł do bandy, aby po strzeleniu gola skopiować znaną już cieszynkę Mohammeda Kudusa, który grał przeciwko jego drużynie. Chodziło o to, aby usiąść na bandzie i wpatrywać się przed siebie, podobnie robił choćby Alejandro Garnacho w meczu z tym samym rywalem w lidze angielskiej.

Boniface chwilę przed samą bandą, postawił nogę poza murawą i poślizgnął się, ratując się przed wpadnięciem na bandę. Mogło to się skończyć bardzo źle, a wielu już byliśmy świadkami sytuacji, jak piłkarz doznał poważnego urazu ciesząc się po bramce.

23-letni Boniface trafił do Leverkusen latem 2023 roku, za kwotę 20,5 miliona euro z Royal Unionu Saint Gilloise. Wcześniej był gwiazdą norweskiej nowej siły na europejskiej scenie, Bodo/Glimt. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zanotował 26 występów, a w nich 17 bramek i osiem asyst.

Mimo trzech miesięcy przerwy, ociera się on o top10 strzelców ligi. Ma on też piąte miejsce w liczbie strzałów w całym sezonie Bundesligi (70, wg FBRef) i pierwsze miejsce w średniej liczbie strzałów na 90 min (4.85 strzału na mecz).

Fot. screen RMC Sport