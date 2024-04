Zapowiedź 16. kolejki ORLEN Ekstraligi

Po przerwie reprezentacyjnej, podczas której Polki rozpoczęły eliminacje Euro 2025, wracają rozgrywki ORLEN Ekstraligi. Sytuacja w tabeli wciąż jest bardzo ciekawa. Pogoń Szczecin i GKS Katowice mają równą liczbę punktów. Czy któraś z czołowych ekip zaliczy kosztowną „wpadkę”?

MEDYK KONIN – GKS KATOWICE (13.04, 13:15)

Kolejka rozpocznie się wczesnym sobotnim popołudniem. Ubiegłoroczne mistrzynie kraju, a więc piłkarki GKS-u Katowice, zmierzą się na wyjeździe z Medykiem Konin. Kilka lat temu takie starcie uchodziłoby za bardziej niż wymagające dla ekipy ze Śląska. Medyk jest jednak w wyraźnym kryzysie. I choć wiosną radzi sobie lepiej niż na jesieni, to ma niewiele argumentów, by zagrozić rozpędzonej „GieKSie”. Ta wciąż liczy na dublet.

POGOŃ SZCZECIN – CZARNI SOSNOWIEC (14.04, 12:00)

Pogoń Szczecin w tej kolejce stanie przed trudniejszym zadaniem. W niedzielę zagra z Czarnymi Sosnowiec, a ta drużyna w ostatnich tygodniach radzi sobie bardzo dobrze. Sosnowiczanki na wiosnę nie przegrały jeszcze żadnego ze spotkań i to mimo, że rywalizowały z czołówką tabeli. Ograły między innymi GKS Katowice. Liderki ORLEN Ekstraligi, choć grają u siebie, czeka wymagająca przeprawa. Można to starcie z tego względu nazwać hitem kolejki.

UKS SMS ŁÓDŹ – UJ KRAKÓW (14.04, 12:00)

Łodzianki, mimo osłabienia w postaci odejścia Gabrieli Grzybowskiej, w ostatnich czterech kolejkach wywalczyły aż 10 punktów i awansowały na trzecie miejsce w tabeli. By je obronić, muszą teraz prawdopodobnie dopisać do dorobku kolejne trzy „oczka”. Kolejka czyhających na każdy błąd jest bowiem liczna. Tym razem rywalkami będzie UJ Kraków. To zespół z dołu tabeli, lubiący jednak płatać figle czołówce. Zespołu gości nie ma co przekreślać.

POGOŃ TCZEW – ŚLĄSK WROCŁAW (14.04, 12:00)

Gdyby drużyny te mierzyły się na początku rundy, zapewne trudno byłoby wskazać faworyta. Dziś miano to będą dzierżyć piłkarki Śląska. Wiosną notują serię zwycięstw zarówno w lidze, jak i ORLEN Pucharze Polski. Są czwarte w tabeli i tracą tylko punkt do SMS-u. Wyjazdowe starcie z Pogonią Tczew z pewnością nie będzie łatwe, ale jeśli Marcelina Buś zachowa formę strzelecką sprzed przerwy, wrocławianki powinny wywieźć trzy punkty.

GÓRNIK ŁĘCZNA – STOMILANKI OLSZTYN (14.04, 12:00)

Górnik Łęczna zaliczył mały „falstart”. To fakt: miał trudne rywalki w ostatnich kolejkach, ale pogubił z nimi sporo punktów. Porażki ze Śląskiem (1:3) i GKS Katowice (0:4), a następnie remis z Czarnymi Sosnowiec (0:0) sprawiły, że znalazł się na siódmym miejscu w tabeli. Czas zacząć odrabiać straty, a nie będzie do tego lepszej okazji niż starcie ze Stomilankami Olsztyn. Nic nie wskazuje na to, by czerwona latarnia ORLEN Ekstraligi miała jeszcze w tym sezonie sprawić jakąś sensację. Raczej przyjmuje bagaż kolejnych goli…

REKORD BIELSKO-BIAŁA – AP ORLEN GDAŃSK (14.04, 13:00)

ORLEN Gdańsk rundę wiosenną zaczął porażkami z Górnikiem Łęczna (0:1) i Pogonią Szczecin (1:2). Później jednak ograł Medyka Konin (1:0) i Pogoń Tczew (4:1), dzięki czemu zachował miejsce w ścisłej czołówce ligi. Jeśli chce walczyć o miejsce na podium, musi wygrywać takie spotkania jak to nadchodzące w Bielsku. Rekord znajduje się tuż nad strefą spadkową i szans na dokładanie kolejnych „oczek” będzie upatrywał raczej w starciach z drużynami sąsiednimi w tabeli.

ORLEN Ekstraliga kobiet – tabela przed 16. kolejką:

1. Pogoń Szczecin – 35 pkt (bramki: 43-11)

2. GKS Katowice – 35 pkt (bramki: 33-13)

3. UKS SMS Łódź – 27 pkt (bramki: 36-15)

4. Śląsk Wrocław – 26 pkt (bramki: 33-24)

5. AP ORLEN Gdańsk – 26 pkt (bramki: 21-16)

6. Czarni Sosnowiec – 25 pkt (bramki: 29-18)

7. Górnik Łęczna – 23 pkt (bramki: 25-22)

8. Pogoń Tczew – 17 pkt (bramki: 22-43)

9. UJ Kraków – 14 pkt (bramki: 19-30)

10. Rekord Bielsko-Biała – 14 pkt (bramki: 17-23)

11. Medyk Konin – 10 pkt (bramki: 14-40)

12. Stomilanki Olsztyn – 4 pkt (bramki: 8-45)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków)

9 goli – Marcelina Buś (Śląsk Wrocław)

7 goli – Jayle Crim (Pogoń Szczecin), Karolina Majda (UKS SMS Łódź), Aleksandra Posiewka (Górnik Łęczna)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN