Typy bukmacherskie i kursy na mecz Raków Częstochowa – Legia Warszawa. Weekend to chyba najbardziej wyczekiwana część tygodnia przez wszystkich. Przed nami 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy i mamy kilka ciekawych spotkań o których trzeba pamiętać. W sobotni wieczór o godzinie 20:00 na Miejskim Stadionie Piłkarskim w Częstochowie czeka nas hit kolejki, gdzie Raków podejmie Legię Warszawa. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.



Walka na górze tabeli jest bardzo interesująca szczególnie między Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Takiego rozkładu sił chyba przed startem sezonu 2023/2024 nikt się nie spodziewał. Na dole natomiast walka o utrzymanie nabiera tempa.

Raków Częstochowa – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Raków nie może w ostatnim czasie ustabilizować swojej dyspozycji i zdecydowanie za dużo remisuje jak z ŁKS-em Łódź czy Ruchem Chorzów, gdzie powinni spokojnie wygrać te mecze. Pokonali tylko Koronę w Kielcach 2:0, ale to zdecydowanie za mało, bo po wielu zawirowaniach wspięli się w tabeli, dogonili czołówkę i będą do końca walczyć o europejskie puchary. Zdecydowanie ich największym atutem jest gra na własnym stadionie, ponieważ jako jedyni nie przegrali jeszcze w Ekstraklasie: 9 zwycięstw i 4 remisy. Bardzo też zaskakuje fakt, że stracili tam zaledwie sześć goli, co także jest najlepszym wynikiem w całej stawce. Po wielu spekulacjach i napięciu wewnątrz klubu Dawid Szwarga zachował swoje stanowisko, ale to nie oznacza, że jego pozycja jest mocna. Musi jak najszybciej zacząć bronić się wynikami. Sam powiedział przed tym starciem: „„Chcemy być sobą na własnym boisku. Sobą, czyli drużyną, która z pewnością siebie realizuje zadania powierzone na mecz”. Zespół z Częstochowy traci zaledwie trzy punkty do będącego na podium Lecha Poznań, więc trzecie miejsce tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki.

Legia Warszawa przeszła małą rewolucję, ponieważ Kosta Runjaic w tym tygodniu został zwolniony i nie jest już szkoleniowcem „Wojskowych”. Legioniści słabo zaczęli 2024 rok (3 wygrane, 4 remisy oraz 3 porażki we wszystkich rozgrywkach). Jako jego następcę zatrudniono Goncalo Feio, który tym samym został czwartym w historii Ekstraklasy i drugim w historii Legii (po Ricardo Sa Pinto) szkoleniowcem z Portugalii. Wybór jest dość zaskakujący, ponieważ nie ma doświadczenia na poziomie Ekstraklasy, a ostatnio był trenerem Motoru Lublin. Pięć z sześciu ostatnich bramek, jakie stracił Raków, to trafienia z rzutów karnych, wolnych lub po wrzutach z autu, więc na tych elementach muszą się bardziej skupić. Legia na wyjazdach spisuje się poniżej oczekiwań: 5-4-4, a w Częstochowie rok temu dostali mocne lanie 0:4. Myślę, że mogą być z początku problemy na linii nowy trener – zawodnicy. Gram na wygraną Rakowa.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Raków Częstochowa – Legia Warszawa. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Łukasz Zwoliński po kursie 3.00. Natomiast jeśli chodzi o stołeczną Legię to Marc Gual – 3.80.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Obie ekipy są w niezłej formie, dlatego zapowiada się elektryzujący pojedynek dwóch utytułowanych klubów. Stawką przybliżenie się do europejskich pucharów. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Raków jako jedyny w Ekstraklasie jest niepokonany na własnym obiekcie

Stracili tutaj tylko sześć bramek

Legia na wyjazdach wygrała pięć spotkań z rozegranych trzynastu

Legia wygrała tylko trzy mecze, natomiast Raków dwa. W meczach ligowych praktycznie nie jesteśmy świadkami bezbramkowych remisów.

Przewidywane składy Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Raków Częstochowa : Bieszczad, Svarnas, Arsenić, Racovitan, Otieno, Papanikolaou, Berggren, Silva, Yeboah, Drachal, Crnac.

: Bieszczad, Svarnas, Arsenić, Racovitan, Otieno, Papanikolaou, Berggren, Silva, Yeboah, Drachal, Crnac. Legia Warszawa: Hładun, Pankov, Augustyniak, Kapuadi, Kun, Elitim, Celhaka, Morishita, Josue, gual, Pekhart.

