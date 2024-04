Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław 14.04 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 3.15 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław Wygrana Śląska 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław. W najbliższą niedzielę nie tylko pewny jest rosołek i schabowy na stole, ale także solidna dawka spotkań piłkarskich na całym świecie, między innymi w naszej rodzimej Ekstraklasie. 14 kwietnia o godzinie 17:30 na Stadionie im. Ernesta Pohla miejscowy Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mam nadzieję, że będzie świadkami dobrego widowiska! Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Na papierze mecz zapowiada się znakomicie, ponieważ obie drużyny są w wysokiej dyspozycji i grają o stawkę. Na górze tabeli duży ścisk, ale to bardzo dobrze z perspektywy fana Ekstraklasy, niech ta walka trwa do ostatniej kolejki!

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Górnik Zabrze w tej kampanii spisuje się dobrze, ale nie rewelacyjnie i potrafi zgubić punkty w niezrozumiałych okolicznościach. Sporo się mówi o problemach na linii piłkarze – władze klubu, o zaległościach w wypłatach, coraz częściej także widać frustracje u wielkiej gwiazdy zespołu – Lukasa Podolskiego. Ale na własnym stadionie spisują się solidnie – 7-3-3, chociaż dwóch ostatnich spotkań nie wygrali: najpierw bezbramkowy remis z Lechem Poznań, a ostatnio porażka z Legią Warszawa 1:3 i w tym meczu zagrali w bardzo słabym stylu, nie mieli argumentów, gra się nie kleiła, zabrzanie popełniali bardzo dużo prostych błędów. Ta honorowa bramka padła z rzutu karnego, którego wykonywał Lawrence Ennali. Górnik zmuszał legionistów do pogoni za piłką. Z seryjnych wymian podań nie wynikało jednak nic konkretnego, za to niosły ze sobą poważne ryzyko straty prowadzącej do kontrataku gości. Szczególnie w ostatnich 20. minutach wszystko posypało się w grze Górnika od momentu uraz Podolskiego.

Śląsk Wrocław pod skrzydłami Jacka Magiery wykonuje kawał dobrej roboty i jest wiceliderem Ekstraklasy ze stratą tylko dwóch punktów do Jagiellonii. Także zapowiada się do ostatniej kolejki zacięta walka o tytuł mistrzowski. Ale nie ma się co oszukiwać, wrocławianie grają naprawdę równo i przede wszystkim bardzo dobrze spisują się w meczach wyjazdowych, gdzie pod tym względem są najlepsi w lidze. Mają bilans 7-4-2 i w całym sezonie przegrali tylko pięć razy. Ostatnio pokonali Wartę Poznań i do tego spotkania podchodzą z optymizmem. Wiedzą, że teraz każda strata punktowa może ich oddalić od zespołu z Białegostoku i wysiłek na przestrzeni całego sezonu poszedłby na marne. Mecz zapowiada się na wyrównany, ale zespół z Wrocławia musi wygrywać jak na wicelidera rozgrywek przystało. Zwycięstwo Śląska.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów drużynowych związanych z zespołem Śląska Wrocław. Na to, że goście strzelą powyżej 1.5 gola w meczu mamy kurs 2.85, natomiast powyżej 2.5 już 6.60! W ostatnim czasie strzelają regularnie, a Górnik ma spore problemy w obronie.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Ewentualna wygrana gości utrzyma ich w walce o mistrzostwo Polski, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą jeszcze powalczyć o najwyższe cele, muszą zagrać ostro i nie stracić punktów.

Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze nie wygrał dwóch ostatnich domowych spotkań

Gospodarze w ostatnim czasie zachowali czyste konto tylko w jednym meczu przeciwko Lechowi Poznań

Śląsk Wrocław jest najlepiej grającym zespołem na wyjazdach w Ekstraklasie

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Na pięć ostatnich spotkań trzy razy górą był Górnik Zabrze, raz Śląsk Wrocław i raz padł remis 1:1.

Przewidywane składy Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze: Bielica, Janza, Janicki, Szcześniak, Szala, Rasak, Pacheco, Ennali, Czyż, Kapralik, Musiolik.

Bielica, Janza, Janicki, Szcześniak, Szala, Rasak, Pacheco, Ennali, Czyż, Kapralik, Musiolik. Śląsk Wrocław: Leszczyński, Guercio, Matsenko, Bejger, Petrov, Nahuel, Petkov, Samiec – Talar, Klimala.

