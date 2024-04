Betfan kurs 1.66 Cadiz - FC Barcelona Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Cadiz – Barcelona. Z racji tego, że Duma Katalonii poświęci kilku swoich najlepszych piłkarzy w tym spotkaniu i po prostu nie zagrają oni w sobotni wieczór, Cadiz ma prawo przez to wierzyć w dobry wynik, który przybliżyłby ich do utrzymania w La Liga. Czy wykorzystają oni grę gości drugim garniturem i podtrzymają dobrą formę? A może to drużyna prowadzona przez Xaviego przedłuży swoją serię pięciu zwycięstw z rzędu? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Cadiz – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze drużyny z topu tabeli przeciwko potencjalnemu spadkowiczowi w teorii mogą wydawać się łatwe do analizy. Nic bardziej mylnego. Cadiz ma pełne prawo wierzyć w zwycięstwo skoro w tym sezonie pokonali u siebie już Atletico czy Villarreal. Ale żeby było śmieszniej, nie ma już kogo wymieniać dalej, ponieważ były to jedyne zwycięstwa u siebie w tym sezonie Cadiz i to poważnie podważa ich przydatność na boiskach La Liga. W poprzednim sezonie do przerwy remisowali z Blaugraną (0:0), natomiast po przewie goście strzelili 4 bramki i zamknęli spotkanie. Cadiz w tym roku już tak wysoko nie przegrywa. Jedyna porażka różnicą większą niż dwie bramki to mecz z Valencią (1:4). W górę poszła też skuteczność w polu karnym, ponieważ w 5 z 6 ostatnich spotkań strzelili minimum gola.

Barcelona rozegrała jeden z najlepszym meczów w Lidze Mistrzów od lat i ma jednobramkową przewagę przed rewanżem z PSG. Teraz kwestią sporną dla Xaviego pozostaje tylko odpowiednie przygotowanie zespołu na sobotni mecz z Cadiz oraz ten z PSG. Bez kilku gwiazd, bez tej presji co zwykle, ale za to z ciągłymi marzeniami o obronie mistrzowskiego tytułu. Barcelona jest świadoma, że to Real Madryt może w ten weekend pozwolić sobie na stratę punktów, ona natomiast absolutnie nie może na to pozwolić. Pytanie tylko, jak wypadnie zespół grający drugim garniturem.

Jako, że w Hiszpanii ostatnimi czasy nieco spokojniej wśród sędziów to wyobrażam sobie, że taki mecz jak ten dla Cadiz może być bardzo ważny, więc żeby go wygrać chwycą się każdego sposobu. Barcelona za to musi pokazać, że jest mocna nie tylko z gwiazdami, ale też z tymi mniejszymi daje radę w takim meczu. Zresztą Duma Katalonii często gra w innym zestawieniu personalnym, a i tak od 27 stycznia jest niepokonana.

Moim zdaniem zobaczymy dość ofensywny mecz, a w spotkaniach z udziałem ekipy Xaviego notujemy sporo stałych fragmentów gry z rogu boiska. Blaugrana gra otwartą piłkę i intensywnie napiera na pole karne rywala. Dziś nie powinno być inaczej. Stawiam na over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.66.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Cadiz – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Cadiz – FC Barcelona. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Marc Guiu po kursie @2.88. Być może również Raphinha lub Ferran Torres wpiszą się na listę strzelców.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze cały czas walczą o utrzymanie, a goście o mistrzowski tytuł. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Cadiz – FC Barcelona

Barcelona wygrała ostatnie pięć spotkań

Cadiz w ostatnich sześciu meczach przegrało zaledwie raz

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach ani razu nie zanotowano BTTS.

Przewidywane składy Cadiz – FC Barcelona

Cadiz : Ledesma – Carcelen, Chust, Fali, J. Hernandez – Navarro, Alcaraz, Alex, Sobrino – Ramos, Juanmi

: Ledesma – Carcelen, Chust, Fali, J. Hernandez – Navarro, Alcaraz, Alex, Sobrino – Ramos, Juanmi FC Barcelona:Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Fort – Fermin, Roberto, De Jong – Raphinha, Torres, Felix

