John van den Brom poprowadzi zespół Polaka?

John van den Brom jest faworytem do objęcia posady trenera Vitesse. Pięciokrotni mistrzowie Holandii znajdują się na samym dnie tabeli Eredivisie i po 35 latach mogą pożegnać się z ekstraklasą. Dla 57-latka byłby to powrót do Vitesse po 12 latach. Były trener Lecha Poznań poprowadziłby wypożyczonego z Brighton Kacpra Kozłowskiego.

Vitesse krok od spadku

Na pięć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego Vitesse znajduje się w dramatycznej sytuacji. Pięciokrotni mistrzowie Holandii w 29 meczach zdobyli zaledwie 17 punktów i zajmują ostatnie, 18. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej strefy klub z Arnhem traci osiem punktów, a do miejsca barażowego siedem, wobec czego Vitesse po 35 latach może pożegnać się z ekstraklasą. Po najbliższym weekendzie o poprawę sytuacji będzie o tyle ciężko, że Vitesse zmierzy się na wyjeździe z PSV, które wkrótce przypieczętuje mistrzostwo Holandii.

W listopadzie 2023 roku z posady trenera zwolniony został Phillip Cocu. Stery po byłym trenerze PSV przejął Edward Sturing, jednak nowy-stary trener Vitesse wcale odmienił sytuacji zespołu. Vitesse pod wodzą Sturinga poniosło aż 13 porażek w 20 meczach, odnosząc przy tym zaledwie cztery zwycięstwa. Klub z Arnhem strzelił zaledwie 16 goli, tracąc przy tym aż 41.

Sturing, który podjął się misji ratowania zespołu podpisał kontrakt do końca sezonu. Jednak fakt, że notuje on najgorszą średnią od ponad 13 lat (0,75 pkt./mecz) oraz perspektywa kolejnej porażki powodują, że po meczu z PSV może on pożegnać się ze stanowiskiem. Faworytem do przejęcia schedy po Sturingu jest były trener Lecha Poznań John van den Brom.

Van den Brom wróci do pracy?

W rozmowie z serwisem ”AD.nl” van den Brom potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie objęcia Vitesse. Dla 57-latka byłby to powrót do tego klubu po niemal 12 latach. Van den Brom prowadził Vitesse w sezonie 2011/12 i w sezonie zasadniczym zespół zajął 7. miejsce, oznaczające udział w play-offach do Ligi Europy. Vitesse wygrało baraże, co premiowało ich grą w eliminacjach Ligi Europy. Van den Bromowi nie poprowadził jednak Vitesse w europejskich pucharach, bowiem tuż po zakończeniu sezonu 2011/12 podpisał kontrakt z Anderlechtem.

Van den Brom w Arnhem jest pamiętany nie tylko z roli szkoleniowca, ale przede wszystkim jako były piłkarz. To właśnie w Vitesse van den Brom stawiał pierwsze kroki w seniorskim futbolu, debiutując w 1986 roku. Po siedmiu latach van den Brom odszedł do Ajaxu, lecz wrócił w 1996 roku i tam spędził kolejne pięć lat. Łącznie, van den Brom w ciągu 12 lat rozegrał dla Vitesse, co jest siódmym najwyższym wynikiem w historii klubu. Były pomocnik strzelił w tym czasie 72 gole i zanotował 10 asyst.

W Vitesse van den Brom prowadziłby młodzieżowego reprezentanta Polski Kacpra Kozłowskiego. 20-latek jest na drugim rocznym wypożyczeniu z Brighton, które kończy się po tym sezonie. Wychowanek Pogoni Szczecin rozegrał w tym sezonie 28 meczów, z czego 25 razy wychodził na boisko w wyjściowym składzie. Cztery mecze Kozłowski rozegrał ”od deski do deski” i zanotował w tym czasie dwie bramki oraz cztery asysty. Dla porównania, w poprzednim sezonie Kozłowski rozegrał w Vitesse 30 meczów (27 w wyjściowym składzie, osiem w pełnym wymiarze czasowym), strzelając przy tym trzy gole i dokładając pięć asyst.

Kacper Kozłowski (Vitesse) znalazł się w gronie 30 najlepiej rokujących „ofensywnych pomocników” do 21. roku życia wg CIES Football Observatory 🇵🇱 1. Jude Bellingham

2. Florian Wirtz

3. Jamal Musiała

(…)

11. Kacper Kozłowski

(…)

16. Mateusz Łęgowski (Salernitana)#Kozlowski pic.twitter.com/Dwts4Cpays — Hubert (@hubert_pawlik14) December 26, 2023

fot. Lech Poznań / YouTube