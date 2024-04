Kibice Metz wbili szpilkę swoim piłkarzom. Ci wzięli to do siebie

Metz już po roku może wrócić do Ligue 2. Na sześć kolejek przed końcem, ”Kasztanowi” zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, a przed meczem z Lens mieli trzy punkty straty do miejsca barażowego. Kibice wyrazili frustrację wobec postawy swoich ulubieńców poprzez kreatywną oprawę.

Po 28 kolejkach Ligue 1, Metz zajmowało przedostatnie (siedemnaste) miejsce w tabeli, mając za sobą serię trzech porażek z rzędu – najgorszą w 2024 roku. 48 straconych bramek sprawiało, że ”Kasztanowi” byli drugą najgorszą defensywą ligi. Więcej bramek w tym sezonie Ligue 1 straciło tylko Lorient – 52. Podopieczni Laszlo Boloniego strzelili także tylko 28 goli, co jest lepszym wynikiem tylko od trzech drużyn – Le Havre, Nantes (po 27) i Clermont (20).

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Metz miało pięć punktów straty do bezpiecznej strefy oraz trzy do miejsca barażowego. Strata ta mogła wzrosnąć, bowiem w 29. kolejce ”Kasztanowi” mieli mierzyć się z Lens, które walczy o europejskie puchary. Przed meczem z wicemistrzami Francji fani Metz w kreatywny sposób wyrazili frustrację wobec słabej postawy drużyny. Najbardziej zagorzali kibice wywiesili transparent z podpisem ”My także będziemy duchami”, sugerując tym samym brak zaangażowania ze strony piłkarza. Na tym nie koniec, bo ultrasi pojawili się na trybunach odziani w białe peleryny oraz białe maski. Ubiór ten miał symbolizować wizerunek ducha.

👻 “We’ll become ghosts too” – Metz fans dressed as ghosts to protest the lack of commitment shown by their players in recent weeks.,pic.twitter.com/YTCvIKxB5a

