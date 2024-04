Skandal w hiszpańskiej telewizji. Były piłkarz obraził Yamala

Skandal w Hiszpanii. Movistar+ zdecydowało się na zwolnienie analityka Germána Burgosa po tym, jak zasugerował, że piłkarz Barcelony Lamine Yamal mógłby skończyć pracując na światłach ulicznych, jeśli nie odniesie sukcesu w futbolu.

Były bramkarz reprezentacji Argentyny Germán Burgos, wywołał skandal swoją wypowiedzią na antenie Movistar+. Komentując umiejętności młodego piłkarza Barcelony Lamine Yamala odniósł się do sztuczek technicznych 16-latka przed meczem Ligi Mistrzów w dość osobliwy sposób. Burgos zasugerował, że „Jeśli futbol przestanie mu odpowiadać, to może zacząć pracować na światłach drogowych”. Uwaga ta była interpretowana jako odniesienie do osób proszących o pieniądze na skrzyżowaniach, co wywołało ogromne oburzenie.

🚨 Barcelona and PSG refused to give interviews with Movistar after the match last night due to a racist comment made by Germán Burgos about Lamine Yamal:

“If he wasn't a good footballer his real place would be in front of the traffic lights every night.” 🤯🤯 pic.twitter.com/e1t1RAYDhC

