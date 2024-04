Gwiazda Lazio chce rozwiązać kontrakt

Luis Alberto jest małą legendą Lazio. Hiszpan występuje w stolicy Włoch od 2016 roku, lecz wiele na to wskazuje, że wkrótce ten etap w jego życiu zostanie zamknięty. Po piątkowym zwycięstwie 4:1 nad Salernitaną, Luis Alberto zakomunikował w wywiadzie pomeczowym, że poprosił klub o rozwiązanie kontraktu.

Deklaracja ta wywołała spore poruszenie we Włoszech. Zwłaszcza wśród kibiców „Biancocelestich”. Wszak ich gwiazdor ma ważny kontrakt, który został podpisany przecież na początku obecnego sezonu! Nowa umowa miała potrwać do czerwca 2027 roku. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że nic nie wskazywało na taki obrót spraw. Luis Alberto wciąż jest kluczowym zawodnikiem Lazio, często wychodząc na murawę Stadio Olimpico jako kapitan zespołu.

Luis Alberto stał się jedną z legend zespołu, do którego w 2016 roku dołączył z Liverpoolu. Dotychczas rozegrał w barwach „Biancocelestich” 302 spotkania. Środkowy pomocnik trafiał do siatki rywali 51 razy oraz asystował przy 76 bramkach kolegów z zespołu. Od wielu lat jest jednym z najważniejszych piłkarzy w tym klubie.

Trudno jednak wierzyć, że działacze Lazio tak po prostu przytakną na prośbę gracza. Jeden z dyrektorów Lazio, Angelo Fabiani, wypowiedział się na temat słów Luisa Alberto:

To nie był właściwy czas, aby to zrobić. Kiedy Tudor został zatrudniony, to powiedział mi, że chce odejść. Powiedziałem mu, aby zaczekał do końca sezonu i nie dotrzymał obietnic. Porozmawiamy, ale klub na pewno nie pozostawi tego bez echa. Nie pójdziemy na kompromis.