Milan w tym sezonie miewa swoje wzloty i upadki. Odkąd do klubu wrócił Zlatan Ibrahimović, drużyna Stefano Piolego znacząco poprawiła swoje notowania. Szkoleniowiec z Parmy ma co prawda umowę do końca przyszłego sezonu, idzie po wicemistrzostwo kraju, ale jego posada wisi na włosku. Sobotnie doniesienia mówią o nowym kandydacie, który potencjalnie może go zastąpić.

Milan: nowy kandydat na trenera

Szefostwo jest wściekłe po porażce 0:1 poniesionej w bardzo słabym stylu z Romą w Lidze Europy w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Trzeci najlepiej zarabiający szkoleniowiec Serie A (po Allegrim oraz Simone Inzaghim) zaliczył ze swojej strony przawdopodobnie jeden z najgorszych występów swojej kadencji. Za późne zmiany, przetrzymywanie na boisku gwiazd, które miały gorszy dzień doprowadziły tego dnia do porażki.

Nie jest to jednak główny powód chęci zmiany posady pierwszego trenera w klubie. Antonio Conte, Raffaele Palladino, Roberto De Zerbi czy Thiago Motta to nazwiska, które najczęściej łączyło się w tym sezonie wobec posady aktualnie zajmowanej przez Stefano Piolego. W tym roku do listy dołączył też Julen Lopetegui, który w swojej karierze odbił się już od klubu z najwyższej półki, niczym Unai Emery (odpowiednio Real Madryt oraz PSG i Arsenal). Do tej listy należy dopisać nowe nazwisko.

Il nome di #Fonseca è reale, ma figlio di un'auto candidatura datata settimana scorsa e non riportata per evitare isterie di massa, ancor oggi ingiustificate. #Moncada ha informato #Ibrahimovic della volontà del portoghese di tornare in Italia, feedback dello svedese ancora ⁉️ pic.twitter.com/kRpQansEL1 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 13, 2024

Nowym kandydatem na trenera „Rossonerich” jest Paulo Fonseca. Agenci portugalskiego szkoleniowca zareklamowali się Milanowi oraz SSC Napoli. Były trener Szachtara i Romy, a obecny trener LOSC Lille chciałby wrócić do pracy na Półwyspie Apenińskim.

Jak powiedział Alessandro Jacobone z Radio Rossonera poinformował na swoim profilu na X:

Nazwisko Fonseki to prawda (…) Moncada (jeden z najważniejszych działaczy Milanu – przyp. MZ) poinformował Ibrahimovicia o chęciach jakie ma Portugalczyk, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi w tym temacie od Szweda.

Szkoleniowiec urodzony w Mozambiku od wielu lat obecny jest na arenie międzynarodowej. Doprowadził on Szachtar Donieck do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a po trzech latach pracy (139 spotkań, sześć trofeów) na Ukrainie, spędził kolejne dwa sezony w AS Romie (102 mecze, półfinał Ligi Europy).

Obecnie jest on w ćwierćfinale Ligi Konferencji, gdzie przegrał na Villa Park pierwsze spotkanie z Aston Villą 1:2. Fonseca i jego Lille walczą wciąż o wicemistrzostwo Francji.

Fot. PressFocus