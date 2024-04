Juventus traci punkty w derbach Turynu

210. oficjalne starcie w Derby della Mole na remis. Juventus od lat ma monopol na derby Turynu, jednak tym razem mu się to nie udało. „Granata” liczyła na pierwszą od 2015 roku derbową wygraną, ale po raz kolejny się przeliczyła. Nie pomogło wsparcie z Parlamentu Europejskiego i Torino dwudzieste derby z rzędu schodzi z boiska bez wygranej.

Przed Państwem irlandzki europarlamentarzysta Mick Wallace. Na posiedzenie przyszedł w koszulce Torino i przed sobotnimi derbami Turynu przeciwko Juventusowi życzył Torino powodzenia, puentując: "Juve merda, forza Toro". 🙃pic.twitter.com/3tHVMdlKh7 — Michał Banasiak (@BanasiakMich) April 11, 2024

Pierwsza połowa

Po wzajemnym wybadaniu rywala, w szóstej minucie prawą flanką pomknął Federico Chiesa. Po znakomitej akcji, Dusan Vlahović otrzymał piłkę przed polem karnym Torino i huknął z bliskiej odległości w słupek.

W 13. minucie Andrea Cambiaso z kolei mógł mieć asystę, wystawił on piłkę do Locatellego, ale pomocnik Juventusu minimalnie uderzył nad bramkę z bliskiej odległości. Na tym etapie meczu, Juventus coraz śmielej zaczął sobie poczynać, a Torino poprzestało na dwóch atakach w pierwszych dziesięciu minutach.

Gra w derbach około 20. minuty zaczęła się zaostrzać. Federico Gatti oberwał w starciu od Duvana Zapaty, a po chwili ostre wejście w nogi Antonio Sanabrii zanotował Manuel Locatelli. Fabio Maresca potwierdził brakiem kartek w tych sytuacjach, że aby takową otrzymać, trzeba będzie naprawdę się postarać.

W 31. minucie, tym razem Federico Gatti zabawił się w Chiesę i przeprowadził akcję prawą stroną – po świetnej wrzutce, Dusan Vlahovic zmarnował doskonałą okazję. Zbytnio wypuścił sobie piłkę, ale zdążył przed bramkarzem Vanją Milinkoviciem-Saviciem. Serbski bramkarz jednak fantastycznie interweniował, czerpiąc bardzo dużo przy tej interwencji ze znanego, „borucowego” pajacyka.

W 37. minucie głowami zderzyli się Kostic z Locatellim. Sześć minut później, pierwszą od dawna okazję miało Torino. Główka Nikoli Vlasicia powędrowała jednak obok bramki. Pierwsza połowa pełna fajerwerków nie była, ale daleko było tej części meczu do słabego widowiska. Wyżej wymieniony Maresca dał aż trzy kartki przed samą przerwą.

Druga połowa

Chwilę po przerwie, Torino po pressingu zdobyło bramkę. Fabio Maresca doszukał się jednak faulu i bramki nie zaliczono. W 51. minucie na boisku mieliśmy małe starcie. Ricci dostał stempla od Kosticia – faul na kartkę, było odrobinę nerwowo, ale finalnie średniej jakości arbiter prowadzący to spotkanie po raz kolejny stwierdził, że nie ma sensu dać Serbowi kartonik. Była to sytuacja dość dyskusyjna.

Warto tu wspomnieć, że niegdyś Maresca ukarał kartką piłkarza, bo omyłkowo wmówił mu pewne słowa, których piłkarz nigdy nie powiedział. To lubiący uwagę na sobie arbiter, ale tak z półkę niżej od Mateu Lahoza z Hiszpanii.

W 60. minucie Wojciech Szczęsny interweniował na linii po strzale Duvana Zapaty, a po chwili kolejną próbę z daleka miał Vlahović. Wynik pozostał bez zmian. W 66. minucie przy wyprowadzaniu kontry, jeden z piłkarzy Torino wpadł na Gleisona Bremera. Brazylijczyk chwilę leżał na murawę, co skwitowano porcją gwizdów. Naturalnie, to były piłkarz Torino, który zamienił zespół na lepszy, o czym fani cały czas doskonale pamiętają.

W 73. minucie bardzo dobrą okazję zmarnował Mergim Vojvoda. Świetnie uderzył on z woleja, ale nawet dla tak dobrego bramkarza jak Wojciech Szczęsny nie okazało się to próbą zbyt wymagającą. Trzy minuty później także Vanja Milinković – Savić wykazał się swoim kunsztem, bo do strzału Kenana Yildiza po dalszym rogu potrzeba było włożyć odrobinę wysiłku.

W ostatnim kwadransie na boisko wszedł za kontuzjowanego Raoula Bellanovę Adam Masina. Jak przywitał się z boiskiem? Znokautował łokciem Szczęsnego… Wydawało się, że na kilka ostatnich minut wejdzie Mattia Perin, ale Polak dotrwał do końca meczu.

W 87. minucie, czerwoną kartkę otrzymał trener Torino, Ivan Jurić. Kilka kolejek temu, w emocjach groził on Vincenzo Italiano, że „poderżnie mu gardło”. Serb nie umie zbytnio w trzymanie emocji i pokazał to po raz kolejny.

Juventus traci punkty w derbach Turynu

Torino kończy mecz z Juventusem z jednym punktem. Na kolejne derbowe zwycięstwo będą musieli poczekać co najmniej do rundy jesiennej. Ostatni triumf miał miejsce 26 kwietnia 2015 roku. W obronie grał Kamil Glik, w pomocy Maro Benassi, na lewym wahadle Matteo Darmian, a w ataku Quagliarella z Maxim Lopezem. W ostatnich 40 spotkaniach, Torino wygrało tylko trzykrotnie (dwukrotnie w sezonie 1994/95 oraz ww. mecz w kwietniu 2015 roku).

Według jednego z komentatorów meczu, dziś pobito stary rekord frekwencji w derbach na stadionie Olimpico di Grande Torino, poprzedni wynosił 26 600 widzów.

Juventus zbliżył się do drugiego Milanu na pięć punktów, Torino pozostaje na dziewiątej lokacie w tabeli Serie A.

AKTUALIZACJA (20:39): Według informacji Giovanniego Albanese, Wojciech Szczęsny w starciu z Adamem Masiną, doznał prawdopodobnie złamania kości nosowej i przed Polakiem dalsze badania.

Fot. screen Rompi Pallone IT