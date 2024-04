Arsenal – Aston Villa 14.04 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.82 Arsenal - Aston Villa Powyżej 9.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Arsenal – Aston Villa. Londyńczycy musieli przełknąć małą i gorzką pigułkę w postaci braku wygranej z Bayernem Monachium. O tym spotkaniu muszą już jednak zapomnieć, ponieważ Aston Villa chciałaby powtórzyć wynik z pierwszego starcia z Kanonierami, czym bardzo pomogłaby sobie w zachowaniu 4. miejsca w Premier League. Czy gospodarze pozostaną liderem po tej kolejce? Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Zapraszam do bukmacherskiej analizy.

Arsenal – Aston Villa – typy bukmacherskie

Arsenal przewodzi w Premier League i tylko od nich zależy czy zdobędą ten tytuł. Mecz z Aston Villą to okazja do rehabilitacji z porażkę z jesieni 0:1. Kanonierzy mają wszystko w swoich rękach, a w zasadzie w nogach, bo największy rywal z Manchesteru już rozegrał swój mecz w tej kolejce. Klub z Londynu traci do nich obecnie tylko dwa punkty, więc niedzielna wygrana sprawi, że znowu zasiądą na fotelu lidera. Przeciwnik jednak trafił im się z górnej półki. Powodem do optymizmu może być ostatnia forma gospodarzy, którzy na krajowym podwórku rządzą i dzielą. W ostatnich pięciu meczach aż czterokrotnie mogli cieszyć się ze zwycięstwa po końcowym gwizdku.

Aston Villa jak najbardziej zdała wymagający egzamin przeciwko Lille w 1/4 LKE. Ale żeby nie musieć grać w Lidze Konferencji Europy od przyszłego sezonu przyda się im utrzymać to czwarte miejsce. W obliczu porażki Spurs, Aston Villa może tylko zyskać podwójnie jeśli nie przegra w Londynie. Niestety mecze wyjazdowe tego zespołu to w tym sezonie jedna wielka niewiadoma. Bywały okresy bardzo dobrze, ale aktualnie od 3 spotkań nie wygrali poza własnym obiektem, a passa bez wygranej ciągnie się od początku marca.

Hitowe starcie na Wyspach Brytyjskich będzie na pewno okazją do zarobienia. Myślę, że Arsenal jest pod małą presją, ponieważ nie chce stracić z oczu mistrzowskiego tytułu, ale zarazem pierwszy mecz z Bayernem nie do końca przebiegał pod ich dyktando, więc muszą też pomyśleć o rotacjach przed rewanżem w Monachium. To jest dla nich decydująca faza sezonu i najbliższe dni powiedzą nam otwarcie, którego trofeum będą bliżej. Stawiam na ofensywny mecz i sporą liczbę ataków po obu stronach. Mój typ na to starcie to over 9.5 celnych strzałów po kursie @1.82 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Arsenal – Aston Villa

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Arsenal – Aston Villa. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów na strzelców w tym meczu. Największe szanse na trafienie ma Leandro Trossard po kursie @2.26.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Ewentualna porażka Kanonierów może pozbawić ich tytułu mistrzowskiego, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą jeszcze powalczyć o najwyższe cele, muszą zagrać ostro i nie stracić punktów.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Aston Villa

Kanonierzy są niepokonani od ośmiu spotkań

Aston Villa w ostatnich trzech meczach zanotowała porażkę, remis i zwycięstwo

W ostatnich pięciu meczach między tymi ekipami trzy razy padł BTTS

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Przewidywane składy Arsenal – Aston Villa

Arsenal: Martinez – Raya – White, Gabriel, Saliba, Kiwior – Odegaard, Rice, Jorginho – Saka, Havertz, Martinelli



Martinez – Raya – White, Gabriel, Saliba, Kiwior – Odegaard, Rice, Jorginho – Saka, Havertz, Martinelli Aston Villa: Martinez – Konsa, Carlos, Torres, Digne – Bailey, McGinn, Tielemans, Zaniolo – Diaby, Watkins

