Al-Hilal nie ma najlepszej serii zwycięstw? Rekordzistą jest zespół… z Turkmenistanu

Kiedy Al-Hilal pokonało 2:0 Al-Ittihad w rewanżowym meczu 1/4 finału azjatyckiej Ligi Mistrzów, świat obiegła informacja, że klub z Rijadu pobił nowy rekord pod względem liczby kolejnych zwycięstw. Okazuje się jednak, że rekordu nie dzierży zespół Jorge Jesusa, a mistrz… Turkmenistanu.

Marcowa wygrana Al-Hilal z Al-Ittihad 2:0 była 28. zwycięstwem z rzędu podopiecznych Jorge Jesusa. Zespół z Rijadu ustanowił tym samym nowy rekord pod względem liczby kolejnych meczów. Wcześniej rekord dzierżyło walijskie The New Saints, które w grudniu 2016 roku odniosło 27. zwycięstwo z rzędu.

Okazuje się jednak, że jest drużyna, która w cieniu serii zwycięstw Al-Hilal sama wykręciła rekordową liczbę kolejnych wygranych. Mowa o zespole FK Arkadag z Turkmenistanu. To klub założony przez byłego prezydenta Turkmenistanu Gurbangulija Berdimuhamedowa zaledwie rok po zakończeniu jego 15-letniej prezydentury – w kwietniu 2023 roku.

Arkadag z marszu przystąpił do rozgrywek Ýokary Liga i już dwa tygodnie po rozpoczęciu istnienia rozegrał swój pierwszy mecz w ekstraklasie. Arkadag wygrał wszystkie 24 ligowe mecze i w pierwszym sezonie sięgnął po mistrzostwo kraju. Po drodze Arkadag wygrał także rozgrywki Pucharu Turkmenistanu.

Na początku marca w Turkmenistanie wystartował nowy sezon ligowy i po sześciu rozegranych meczach Arkadag ma na koncie komplet punktów. Wygrana w minionej serii gier 7:0 z Energetikiem była już 37. zwycięstwem Arkadagu z rzędu. Seria zwycięstw z rzędu Al-Hilal, która dalej trwa, wynosi zaś 34. Klub z południa kraju wygrał wszystkie swoje mecze od początku istnienia, a jego bilans bramkowy wynosi 143:22.

‼️‼️‼️Turkmeński FK Arkadag wyśrubował dzisiaj do 3⃣7⃣ ŚWIATOWY REKORD liczby kolejnych zwycięstw w meczach oficjalnych, spośród klubów grających na najwyższym poziomie ligowym w swoim kraju.‼️‼️‼️ Goni go saudyjski Al-Hilal, którego aktualna seria wygranych to 34 mecze.

— Wojciech Frączek (@WojtekFraczek1) April 13, 2024