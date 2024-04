Chelsea płaci najwięcej agentom w Premier League

Chelsea po odejściu Romana Abramowicza z klubu w związku z wojną na Ukrainie jest symbolem chaosu. Jednak nowi, amerykańscy właściciele są bardzo hojni. Wydają fortunę na transfery. Właśnie okazało się, że także agenci znają ich szczodrość.

Odkąd w klubie ze Stamford Bridge władzę przejął Todd Boehly, wydatki na transfery przekroczyły zawrotną kwotę miliarda funtów. Mimo to Chelsea nie spełnia oczekiwań swoich kibiców. Choć jakości na boisku zdecydowanie brakuje, to z całą pewnością w zachodnim Londynie są pieniądze i to naprawdę ogrom.

Jeśli chodzi o prowizje zapłacone agentom, londyński klub przewodzi jest na czele spośród wszystkich uczestników Premier League. Wyszło to na jaw dzięki publikacji Martyna Zieglera z „The Times”. Wiemy, że Chelsea w ostatnich dwóch oknach transferowych przeznaczyła na prowizje dla rozmaitych menadżerów aż 75 milionów funtów. Taka kwota robi duże wrażenie.

Chelsea spent £75m on agents fees in the last two transfer windows – pretty sure that is a Premier League record. Adds to their financial challenges for this season pic.twitter.com/8RVMRDfGwS

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 12, 2024