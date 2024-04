Wrexham odniósł olbrzymi sukces. Kolejny raz awansował

Wrexham odniósł kolejny sukces. Trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie pod kierownictwem gwiazd Hollywood Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya zdołał awansować drugi raz z rzędu. Po zwycięstwie 6:0 nad Forest Green Rovers przypieczętował swoją grę w League One w przyszłym sezonie.

Sukces Wrexhamu

Dla Wrexhamu jest to drugi awans z rzędu. Jeszcze w poprzednim sezonie występował na najwyższym poziomie amatorskim w Anglii, czyli w National League. Tam wraz z Notts Country kompletnie zdominował ligę, zbierając na swoim koncie aż 111 punktów i przegrywając zaledwie trzy razy w 46 kolejkach. Drugie Notts zdobyło cztery oczka mniej. Kolejne w zestawieniu Chesterfield miało wtedy 84 punkty, co jasno pokazuje skalę dominacji tego duetu.

Obecny sezon jest równie udany. Najstarsza drużyna w Walii utworzona w 1864 roku ponownie zdołała awansować i to już na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. Tym razem po okazałym zwycięstwie 6:0 nad Forest Green zameldowała się w League One. Kluczowymi postaciami w zespole okazali się zwłaszcza James McClean czy Steven Fletcher, którzy w przeszłości rozgrywali mecze na poziomie Premier League. Paul Mullin z 23 bramkami na koncie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej strzelców w lidze.

”Czerwone Smoki” awansowały na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii po 19 latach przerwy. Ich poprzednia przygoda nie poszła za dobrze. Zajęli wtedy 22. miejsce i spadli z ligi. Po awansie Elliot Lee (zdobywca pierwszej bramki) wysłał bezczelną wiadomość do współwłaścicieli Reynoldsa i McElhenneya: „Odpal odrzutowiec do Vegas!”. Nawiązał tym do poprzedniego sezonu, w którym gracze Wrexham po awansie na profesjonalny poziom przeżyli podróż życia właśnie do Las Vegas. Żaden z właścicieli nie mógł być akurat na meczu z Forest Green, ale tuż po awansie McElhenney zadzwonił do trenera Phila Parkinsona z gratulacjami.

”Witamy we Wrexham”

Świetny czas Wrexhamu trwa od momentu przejęcia klubu przez gwiazdy Hollywood Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya. Zostali oni właścicielami w 2020 roku. Ich cel jest jasny – wprowadzić zespół do Premier League. W pierwszym sezonie nie udało im się awansować na wyższy poziom ligowy, jednak już od następnego zaczęli pomału realizować swój cel. Ich drogę na sam szczyt można śledzić na platformie Disney+ w serialu ”Witamy we Wrexham”, który pokazuje jak właściciele uczą się zarządzać klubem i spełniają swoje marzenie.

Nowy sezon rozpocznie się 18 kwietnia na amerykańskiej platformie streamingowej Hulu. Dopiero później pojawi się on na Disney+. Wiemy już zatem kilka dni przed premierą, że trzeci sezon opowie akurat o kulisach awansu.

Fot. Screenshot Twitter/X