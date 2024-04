Wojciech Szczęsny z kontuzją. Jest już po operacji

Wojciech Szczęsny to kluczowa postać Juventusu oraz reprezentacji Polski. Mimo, że Polak ogłaszał już wielokrotnie, że po Euro 2024 kończy karierę reprezentacyjną to nadal na boisku gwarantuje najwyższą piłkarską jakość. W sobotnich derbach Turynu, po starciu z dopiero co wchodzącym na murawę Adamem Masiną, doznał uszkodzenia nosa. Marokańczyk nie otrzymał kartki za swoje przewinienie…

Polski bramkarz zachował w sobotnim starciu derbowym czyste konto, jednak istniała obawa, że meczu nie dokończy. Przy rzucie rożnym, dostał on bowiem „z łokcia”. Mattia Perin, rezerwowy bramkarz Juve, już się rozgrzewał, ale Polak dotrwał do końca spotkania. Szczęsny zanotował 14. czyste konto w tym sezonie Serie A.

⚠️ Wojciech Szczesny underwent surgery on Saturday night to treat a fracture of his nasal bones. The surgery went perfectly successfully. The player’s condition will now be monitored on a daily basis.

Get well soon TEK🤍🖤 pic.twitter.com/JNKdQGg4OU

— JuveFC (@juvefcdotcom) April 14, 2024