Bayer Leverkusen mistrzem Niemiec!

Bayer Leverkusen przerwał 12-letnią hegemonię Bayernu Monachium i sięgnął po historyczne, pierwsze mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Xabiego Alonso tytuł mistrzowski przypieczętowali zwycięstwem z Werderem Brema 1:0. ”Aptekarze” mogą dołożyć w tym sezonie kolejne dwa trofea, co oznacza, że w ciągu roku mogliby zdobyć więcej pucharów niż w ciągu poprzednich 119 lat istnienia.

Pięć wicemistrzostw kraju, sześć razy trzecie miejsce, pięć przegranych finałów i tylko dwa zdobyte puchary – to 120-letnia historia Bayeru Leverkusen w pigułce. ”Aptekarzom” przeważnie na ostatniej prostej nie potrafili postawić kropki nad ”i”. Szczególnie bolesne okazywały się sezony 1999/00 i 2001/02.

W 2000 roku Bayer na kolejkę przed końcem sezonu Bundesligi miał trzy punkty przewagi nad Bayernem. Jednak porażka 0:2 z Unterhaching i jednoczesne zwycięstwo Bayernu 3:1 z Werderem sprawiły, że to Bawarczycy przeskoczyli Leverkusen w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

Jeszcze bardziej brutalny był 2002 rok, kiedy to Bayer po 31. kolejce miał pięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. W trzech ostatnich kolejkach Leverkusen poniósł jednak dwie porażki, a komplet punktów zdobyty w tym czasie przez BVB sprawił, że to oni rzutem na taśmę przeskoczyli Bayer w tabeli.

Tydzień po klęsce w Bundeslidze Bayer przystępował do finału Pucharu Niemiec, który przegrał 2:4 z Schalke. Kilka dni później miejsce miał najważniejszy mecz w historii klubu – finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Na Hampden Park ”Aptekarze” ulegli jednak 1:2. 4 maja Bayer był w grze o trzy trofea. 15 maja pozostał z niczym.

