Trzy minuty, które wstrząsnęły Arsenalem. Kolejna niespodzianka

Nie skończymy tego weekendu z Arsenalem na pozycji lidera. „Kanonierzy” mieli wielką okazję wypracować przewagę nad Liverpoolem, który sensacyjnie uległ Crystal Palace, ale w drugiej połowie Aston Villa zagrała znakomicie i ich wypunktowała, wygrywając 2:0. Manchester City wyprzedził obie ekipy i został liderem ligi.

Arsenal nieskuteczny

Arsenal wyraźnie przeważał w pierwszej połowie. Oddał aż 14 strzałów, z czego trzy były celne. Emiliano Martinez musiał się wykazywać nie lada refleksem. Zwłaszcza w imponujący sposób obronił piłkę uderzoną z pięciu metrów przez Leandro Trossarda. Wygrał też pojedynek z Kaiem Havertzem. Gospodarze grali lepiej. W 10. minucie stworzyli pierwszą groźną szansę – wymienione już uderzenie Havertza. Kilka minut później Martinez wygrał inny pojedynek z tym samym zawodnikiem. Potem Gabriel Jesus strzelił z główki obok słupka, a Bukayo Saka trafił w boczną siatkę. Fragment pomiędzy 10. a 20. minutą to duża dominacja Arsenalu.

Jedyna sensowna szansa Aston Villi to ogromny błąd Gabriela, który kopnął piłką w Zinczenkę i ta trafiła pod nogi Olliego Watkinsa. Anglik był bliski pokonania Davida Rayi. Piłka po jego sprytnym strzale w dalszy róg uderzyła w słupek. Najlepszą szansę w tej połowie zmarnował jednak zdecydowanie Trossard. Po prostu musisz strzelić gola, będąc na piątym metrze na wprost bramki. Emi Martinez wystawił instynktownie nogę i fantastycznie obronił (bardzo podobnie do sytuacji z finału mundialu). Chwilę potem Bukayo Saka strzelił w swoim stylu lewą nogą, lecz tuż obok słupka. Arsenal mógł z tej połowy wycisnąć więcej.

Unai Emery tryumfuje

Druga połowa to już zupełnie inny obraz gry. Aston Villa w niczym nie przypominała ekipy, która wcześniej na tak wiele pozwalała „Kanonierom”. Zdecydowanie to ekipę Unaia Emery’ego można nazwać zespołem bardziej ułożonym, lepiej zorganizowanym taktycznie i mającym plan na drugą część meczu. Szkoleniowiec w przerwie jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił swoich chłopaków. Arsenal oddał zaledwie jeden strzał celny i nie potrafił niczego wykreować. Za to Aston Villa miała jeszcze przy 0:0 strzał Youriego Tielemansa, który odbił się najpierw od poprzeczki, a potem jeszcze od słupka.

Końcówka w wykonaniu „The Villans” była zabójcza. Arsenal nie wyglądał na zespół, który potrafi zdominować przeciwnika. W 84. minucie Leon Bailey zamknął akcję na dalszym słupku i trafił do pustej bramki po dograniu po ziemi Lucasa Digne. To była wielka chwila radości Unaia Emery’ego, który aż zaczął biegać z radości przy swojej strefie. Trzy minuty wstrząsnęły Arsenalem, bo za moment dobił ich jeszcze bezczelną podcinką Ollie Watkins i gestem przyłożenia palca do ust uciszył Emirates Stadium. Pobiegł do tej samej chorągiewki, co Bailey i kibice „The Villans”, którzy jeszcze wciąż świętowali bramkę Jamajczyka, mieli okazję do podwójnej celebracji.

Aston Villa have SILENCED the Emirates 🤫 pic.twitter.com/lMcFXkCVic — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 14, 2024

Arsenalu nie było stać na odpowiedź i stracił ogromną szansę na odskoczenie od Liverpoolu. Największym wygranym weekendu jest Manchester City, który niespodziewanie z trzeciej lokaty został liderem tabeli. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze sześć kolejek. Sytuacja w tej chwili prezentuje się następująco:

Manchester Ciy 73 pkt Arsenal 71 pkt (lepszy bilans bramkowy) Liverpool 71 pkt

Fot. screen Viaplay