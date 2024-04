Bundesliga w tym sezonie dostarczyła wszelkiego wachlarzu emocji. Bayer Leverkusen od początku sezonu na wszystkich frontach nie poniósł ani jednej porażki, VFB Stuttgart jest o krok od sensacyjnego powrotu do Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony – bardzo zawiedli Polacy. Dużo bardziej od naszych rodaków, zawiódł swój klub Naby Keita. Miał być wielkim wzmocnieniem, znów doznał kontuzji, a gdy miał okazję wrócić do gry… odmówił wyjazdu na mecz.

Bundesliga: Piłkarz odmówił wyjazdu na mecz

Gwinejczyk w marcu rozegrał pierwsze ligowe minuty od października. W międzyczasie rozegrał cztery spotkania na Pucharze Narodów Afryki. Teraz, gdy nadszedł czas spotkania z drużyną przyszłego mistrza Niemiec, Leverkusen… odmówił, gdy usłyszał, że nie zagra od pierwszej minuty.

Naby Keita w Werderze Brema: 5 meczów, 107 minut, 0 goli, 0 asyst, ciągłe problemy zdrowotne. Wczoraj, gdy usłyszał od trenera, że nie zagra z Bayerem w podstawowym składzie, powiedział, że w takim razie do Leverkusen nie jedzie. No to w lecie będzie chyba rozstanie. — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) April 14, 2024

Dyrektor sportowy klubu Bundesligi, Clemens Fritz przyznał w wywiadzie przedmeczowym:

Naby Keita dowiedział się, że nie zagra z Leverkusen od początku meczu i zdecydował się, że nie wsiądzie z nami do autobusu, wraca do domu. Porozmawiamy z nim i jego agentem o konsekwencjach tego zdarzenia i w sprawie dalszego postępowania

Naby Keita powrócił do Bundesligi po nieudanym kilkuletnim pobycie w Liverpoolu. Co prawda wygrał tam kilka trofeów, w tym Premier League i mistrzostwo Anglii, ale nigdy nie był wiodącą postacią linii pomocy „The Reds”.

Odszedł latem 2023 r. do Niemiec na zasadzie wolnego transferu. W drużynie mistrza Niemiec z 2004 roku jednak póki co wydaje się być jedynie wkładem do koszulki – pięć meczów w Bundeslidze, które składają się na jedynie 107 minut na boisku. Nadzieje były dużo większe.

Jego drużyna oberwała od Bayeru Leverkusen aż 0:5. Drużyna z BayAreny zdobyła pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec.Werder nadal nie jest pewny utrzymania. Ma on pięć punktów nad miejscem gwarantującym baraże o utrzymanie, a ostatnie zwycięstwo odniósł 16 lutego (od tego czasu bilans 0-2-5)

Fot. PressFocus