Kontuzja przy cieszynce? Historia zna takie przypadki

Kontuzja nigdy nie jest czymś przyjemnym dla piłkarza, a co dopiero po strzeleniu gola. W jednym z meczów fazy pucharowej Ligi Europy, Victor Boniface, świeżo po długiej rekonwalescencji, był bardzo blisko odniesienia kolejnej, bardzo poważnej kontuzji. Skończyło się na strachu. Historia piłki nożnej zna jednak przypadki, gdzie celebrowanie gola finalnie zakończyło się urazem lub bardzo długim czasem pauzy. Pora przypomnieć te najbardziej znane przypadki.

Kontuzja nr.1 – Nicolai Mueller

Niemiecki piłkarz już w pierwszej kolejce sezonu zgłosił akces do Nagrody Darwina 2017/18. Mueller doznał kontuzji podczas świętowania gola przeciwko FC Augsburg. Po wykończeniu akcji, robił „helikopter”. Niefortunnie jednak trafił nogą w chorągiewkę i upadł na nogę, zrywając więzadła krzyżowe. Co zrozumiałe, za chwilę opuścił murawę Volksparkstadion w Hamburgu.

Piłkarz Hamburgera SV pauzował wtedy 248 dni i opuścił 30 spotkań swojej drużyny. Wrócił na końcówkę sezonu, Hamburger SV spadł po raz pierwszy w historii z Bundesligi, przerywając passę jedynego zespołu, który utrzymywał się od samego założenia rozgrywek w latach 60. XX wieku.

Kontuzja nr. 2 – Bartosz Kapustka

Jak powszechnie wiadomo, Bartosz Kapustka okazem zdrowia nie jest. Po transferze do Leicester City, wtedy aktualnego mistrza Anglii, były zawodnik Cracovii zaczął mieć nie po drodze ze zdrowiem, jak i czasem gry. Kontuzja goniła kontuzję. Skutecznie przeszkodziło mu to w większej karierze na Zachodzie. Po powrocie do ojczyzny, w 2020 roku podpisał on umowę z Legią Warszawa. W stołecznym klubie ze zdrowiem było już nieco lepiej, ale nie idealnie.

Kapustka w eliminacjach Ligi Mistrzów, w meczu z Florą Tallin 21 lipca 2021 roku już w 3. minucie meczu II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów strzelił gola. Podczas celebrowania bramki, lądując, niestety doznał zerwania więzadła krzyżowego. Piłkarz wiedział już, że doznał bardzo poważnego urazu. Chwilę później zszedł z boiska. O powrocie do zdrowia opowiedział dla Amazona w serialu o kulisach sezonu Legii Warszawa. Przerwa trwała 243 dni i opuścił łącznie 41 spotkań. Legia grała bowiem w europejskich pucharach i ominęła go cała faza grupowa Ligi Europy.

Kontuzja nr. 3 – Celestine Babayaro

Nigeryjczyk, członek złotej drużny olimpijskiej w 1996 roku, znany był ze swojej cieszynki – „firmówką” było salto. Pech chciał, że złe wykonanie swojego performance’u… nastąpiło świeżo po transferze do Chelsea. Na sparingu „The Blues”, wiele lat przed przejęciem przez Romana Abramowicza, Babayaro zrobił salto w meczu towarzyskim ze Stevenage Borough i złamał nogę. Było to w 1997 roku. Kontuzja była częstym momentem reszty kariery Nigeryjczyka.

Jego oficjalny debiut nastąpił dopiero 2 października podczas meczu w Pucharze Zdobywców Pucharów ze Slovanem Bratysława. W grudniu z Tottenhamem doznał kontuzji, przez którą przedwcześnie zakończył sezon 1997/98. Co ciekawe jednak, Babayaro został powołany na MŚ’98 i zagrał trzykrotnie 90 minut. W 2010 roku, ogłosil, że jest bankrutem. W tym samym roku, po dwóch latach bez gry, zakończył karierę.

Kontuzja nr. 4 – Noah Okafor

Pierwszy ze szwajcarskich wątków w tym zestawieniu. Okafor przybył latem 2023 roku do Milanu, przykuwając uwagę „Rossonerich” po meczu, który odbył się poprzedniej jesieni w Champions League, gdy Szwajcar oczarował włodarzy klubu z Mediolanu.

17 grudnia 2023 r. Milan podejmował Monzę. Szwajcar, jak to zwykle bywa, wszedł z ławki by odegrać rolę jokera. Po 9 minutach strzelił bramkę rewelacyjnemu w tym sezonie Michele di Gregorio i Milan prowadził już 3:0. Okafor po bramce wyskoczył z radości i po wylądowaniu poczuł ból w kolanie. Prawdopodobnie kontuzja. W 80. minucie, zszedł z boiska. Uraz na szczęście nie była poważny i po niecałym miesiącu wrócił do gry, na mecz z Romą, który okazał się ostatnim w klubie z Rzymu dla Jose Mourinho.

Kontuzja nr. 5 – Paulo Diogo

Mamy 2004 rok. Szwajcarska drużyna Servette z Genewy strzeliła bramkę Schaffhausen – nic wielkiego. Asystujący piłkarz przy bramce, Paulo Diogo, wspiął się jednak po bramce na ogrodzenie. W sumie rzadki widok, ale to co ujrzał on sam i niektórzy blisko będący kibice – też. Piłkarz… stracił kawałek palca. Jego palec, wraz z obrączką, zawiesiły się na siatce.

Ochroniarze szukali tego palca, sędzia meczu spodziewał się, że piłkarz zwyczajnie gra na czas. Nic bardziej mylnego. Skutkiem całego zajścia była niestety amputacja palca. Ta kontuzja to najbardziej znany epizod kariery szwajcarskiego zawodnika.

Kontuzja nr. 6 – Martin Palermo

Starsze pokolenie pamięta go z trzykrotnego spudłowania jedenastek w jednym meczu w 1999 roku, to młodsze – z bramki na MŚ 2010 w RPA przeciwko kadrze Grecji w 3. meczu fazy grupowej. Poza seryjnymi pudłami z jedenastu metrów, ma on też na koncie kontuzję po bramce. Jednak to nie tak do końca, że sam sobie coś zrobił. Kontuzja spowodowana była… wparowanie kibiców na bandę, czym wywołali reakcję łańcuchową.

Kibice na bandę, pod ciężarem wylądowali m in. na nogę Palermo, przygniatając ją. Ta okazała się zlamana, ucierpiało też biodro. Argentyńczyk nie pojechał przez to na kolejny wielki turniej – MŚ 2002. Cały incydent z udziałem Palermo wydarzył się pod koniec listopada 2001 roku w meczu z Levante, gdy był piłkarzem Villarreal. Napastnik wrócił do gry dopiero w maju 2002.

Fot. PressFocus

